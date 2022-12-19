楊千嬅逆境開騷感動爆喊

■老公丁子高及兒子，還有千嬅父母都到場支持。

楊千嬅在亞博館舉行一連兩場的《楊千嬅B minor演唱會2022》前晚開騷，表演以紫色為主題，千嬅以5套紫色裙上陣，唱足10首歌才開腔打招呼，其後又以鋼琴彈奏《再見二丁目》，透露為此苦練4個多月。唱到《一二三三二一》時，千嬅忍不住爆喊，並哽咽得唱不下去，她解釋是因開心及感動所致，她說：「我性格硬頸，不開心也不會哭，不想大家看見覺得我很廢，但近年變得眼淺，被感動到便容易崩潰喊，可能當中夾雜了自己的不開心。」千嬅又指大家都好奇，為何她選擇在逆境下開騷，坦言困難兼有阻力，但在這種情況下得到大家掌聲，是她最風光的時刻，她更透露今次開騷零贊助，情況是凌駕了她心口的勇。