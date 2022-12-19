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岑麗香晒鑽戒向老公暗示聖誕禮物

2022-12-19 列印
■岑麗香會因應不同人的性格買禮物。
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岑麗香及黃美棋等昨日出席賽馬日活動，香香身穿粉紅色晚裝做主禮嘉賓，她透露對投注不在行，戲言能不用腦就不用，「現在最用腦力的地方是湊仔和準備聖誕禮物，我會因應對方的性格揀禮物。（有無收過不合你意的禮物？）我好實際，會和老公講想要甚麼禮物，不會等驚喜，昨日是結婚紀念日，我就收到一直想要的瘦臉機，之後聖誕禮物就想要閃的禮物。」隨即大騷手上鑽戒向老公暗示。

同場的黃美棋無懼寒冷天氣、以性感低胸打扮大騷驕人身材，她笑指試裙時天氣沒有這麼冷，想不到昨日大降溫，又說人生第一次佩戴價值7位數字的名貴鑽飾，感到很大壓力。■黃美棋佩戴7位數字鑽飾，好大壓力。
■黃美棋佩戴7位數字鑽飾，好大壓力。
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