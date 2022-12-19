同場的黃美棋無懼寒冷天氣、以性感低胸打扮大騷驕人身材，她笑指試裙時天氣沒有這麼冷，想不到昨日大降溫，又說人生第一次佩戴價值7位數字的名貴鑽飾，感到很大壓力。
岑麗香晒鑽戒向老公暗示聖誕禮物
同場的黃美棋無懼寒冷天氣、以性感低胸打扮大騷驕人身材，她笑指試裙時天氣沒有這麼冷，想不到昨日大降溫，又說人生第一次佩戴價值7位數字的名貴鑽飾，感到很大壓力。
苦戰120分鐘 12碼擊敗法國 阿根廷捧世盃美斯圓球王夢
世界盃決賽，阿根廷火併衞冕冠軍法國，戰況峰迴路轉，阿根廷上半場領先二比〇，但下半場八十分鐘法國絕地反擊，麥巴比於兩分鐘內先入十二碼後勁射破網，兩隊打平要加時。加時下半場，美斯抽射得手，但七分鐘後，阿根...
2022-12-19
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最強寒流襲台 至少68人猝死
台灣周末遭遇入冬以來最強寒流侵襲，多個縣市傳出民眾因低溫心跳停止送醫。台媒指出，單日內至少有六十八人猝死，死者多為高齡長者，但死亡原因是否與天氣寒冷有直接關係，仍需待醫院證實。全台連日氣溫約在十度左右...
2022-12-19
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總統遭罷免 支持者頻上街 港母女滯秘魯感徬徨
秘魯局勢進一步惡化，自卡斯蒂略被國會罷免總統職務後，持續有卡斯蒂略的支持者上街抗議，令鐵路及航空交通中斷，通往著名景點馬丘比丘的中轉站庫斯科約五千名旅客滯留，另有三百人被困在馬丘比丘，面臨缺糧，有一對...
2022-12-19
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倚龍山莊複式戶裝潢時尚
大埔黃魚灘一帶有不少低密度屋苑，享寧靜清新居住環境，倚龍山莊亦坐落於此。今日為大家介紹屋苑靚裝複式放盤，實用面積1551方呎，採3房1套設計，裝潢時尚雅致，賣點之一是連私人天台，可欣賞無遮擋翠綠景致。...
2022-12-17
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大市乏利好消息 觀望氣氛濃 港股短期料受制2萬關
美國聯儲局維持鷹派基調，市場擔憂經濟衰退，加上臨近年尾聖誕，市場觀望氣氛濃厚。有證券業界人士預計，大市短期將維持調整格局，料2萬點仍有阻力，而18800至19000點水平則有支持，未來須留意內地疫情變...
2022-12-19
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莫迪歷欣慰 兩屆奪牌 格軍強人不倒
周六卡塔爾世界盃季軍戰，克羅地亞2:1擊敗非洲黑馬摩洛哥取得第三名，連同上屆亞軍和九八年的季軍，這個全國人口僅得四百萬的東歐小國，自上世紀九十年代初獨立後，六次參加世盃決賽周居然取得一亞兩季的佳績。該...
2022-12-19
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冒嚴寒露天演出 黎明原振俠Look現身 分享打疫苗金句
近日天氣嚴寒，天王黎明（Leon）、鄭欣宜及王丹妮等前晚不懼寒風，在中環海濱活動空間出席露天演出。在時裝騷完結後，Leon以《哪一天不想你》出場，即掀起全場高潮，之後唱畢《我眼睛想旅行》後就問現場觀眾...
2022-12-19
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呂志和獎 - 如蝶蛻變｜勵‧志
12月是年度回顧的日子，今期我也想和大家分享呂獎今年一路走來的心路歷程和對未來的展望。很快到月底，大家在各大報章雜誌會看到今年的國際大事回顧，當中該不乏影響深遠的俄烏戰爭。世界紛擾依然，回看呂獎成立時...
2022-12-19
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蔡約翰起孖捧盃 姚本輝希威森梅開二度 潘頓四W又封王
昨日沙田舉行八草二泥賽事，潘頓四W兼成為騎師王，他先後勝出賀廄「喜悅精靈」、姚廄「志友盈」、蔡廄「明駿福星」和「平海歡星」，而後駒更奪得六福珠寶盃，蔡約翰則成為練馬師王。至於姚本輝另贏「你知我拼」，與...
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