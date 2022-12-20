■Zeno有份參與新歌《教我》的作曲，歌曲圍繞關愛主題。

■新歌《教我》MV在商場首播，Zeno獲Fans支持。

■Zeno跟Jace識於微時，感情好好。

■Zeno拍《男排女將》跟Edan及Anson Lo等做咗好朋友。

■Zeno染指歌壇，希望觀眾睇到他多方面才能。

■Zeno小時候和嫲嫲相依為命。

■嫲嫲及爸爸到後台捧場，Zeno感動得逐一抱抱。

顧定軒（Zeno）剛推出新歌《教我》，是送給家人及fans的最佳聖誕禮物。新歌圍繞關愛主題，因為愛不單止係對人，仲要對自己，照顧到自己才能照顧身邊人。對於好友陳凱詠(Jace)跟環球唱片因意見分歧將於約滿後離巢，他支持對方任何決定，更感動地表示：「作為朋友會兩肋插刀，有乜事可以搵我。」採訪：方騫平 攝影：孔子服裝：sport b 髮型：wing 化妝：mon顧定軒是非牟利社會服務機構家福會大使，宣揚「以家為本」信念，他認為一家人最重要係有互動，好記得童年時嫲嫲帶他睇呢個世界，教他發掘砌積木、玩吹波膠等舊式玩意，又常帶他去飲茶周圍走「探索」，小時候是嫲嫲填補他生長於單親家庭的缺失，也教他做人道理。撐老友陳凱詠離巢甚少提及雙親的Zeno眼濕濕說：「媽媽喺我細個時，因為意外離世，爸爸為咗搵食交由嫲嫲湊大我，之後爸爸亦建立咗另一個家庭，搵到佢嘅幸福，但年少無知時都經歷過反叛期，會怪責爸爸對我一無所知，直至長大咗就多咗諒解，明白佢要努力工作照顧家庭。o依家我最想爸爸開心，自己有能力照顧到嫲嫲，帶佢去旅行睇吓呢個世界。」Zeno坦言嫲嫲都好想飲孫新抱茶，老人家擔心離開時，冇人照顧他。因此，Zeno有份參與作曲部份的新歌《教我》都會送畀嫲嫲，向嫲嫲承諾會愛惜自己。提到識於微時的老友陳凱詠，因為同唱片公司鬧意見入咗「雪櫃」，待明年約滿後離開。Zeno就話冇安慰Jace：「佢個人好樂觀係個傻大姐，大家知佢會冇事，認識佢咁耐都唔使人去擔心。就算外界對呢件事有唔同聲音，作為朋友點都會喺佢身邊陪住佢，呢個女仔好努力，其實好多事控制唔到，咪睇吓之後點行囉。」