廖碧兒想報成人班學粵劇

黎諾懿、廖碧兒昨日以推廣大使身份到西九戲曲中心參與《第三屆兒童及青少年粵劇折子戲公開大賽》記者會。



於外國長大的廖碧兒表示，自小對粵劇很有興趣，更透露自己的五叔在香港做粵劇：「我之前見阿姐（汪明荃）化妝都花很多時間，頭飾又重、又要吊眉都幾辛苦。」她指雖然有興趣學，但因當年回港後即加入娛樂圈，所以沒時間，更笑問不知現時有否成人班可學。正放聖誕假返港的碧兒，下年1月會飛回法國上堂，又透露現時的碩士課程需要修讀兩年。



至於諾懿則指拍古裝時已體驗過箇中辛苦，並指眼見現時較少人學粵劇，所以幫手推廣，他又指若兩兒子對粵劇有興趣，也會讓他們去學。