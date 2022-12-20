廖碧兒想報成人班學粵劇

於外國長大的廖碧兒表示，自小對粵劇很有興趣，更透露自己的五叔在香港做粵劇：「我之前見阿姐（汪明荃）化妝都花很多時間，頭飾又重、又要吊眉都幾辛苦。」她指雖然有興趣學，但因當年回港後即加入娛樂圈，所以沒時間，更笑問不知現時有否成人班可學。正放聖誕假返港的碧兒，下年1月會飛回法國上堂，又透露現時的碩士課程需要修讀兩年。
至於諾懿則指拍古裝時已體驗過箇中辛苦，並指眼見現時較少人學粵劇，所以幫手推廣，他又指若兩兒子對粵劇有興趣，也會讓他們去學。
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2022-12-20
風靡全球的中國影音短片平台抖音（TikTok）所屬公司字節跳動，懷疑在台灣設立分公司遭陸委會調查。陸委會稱，近年大陸運用抖音等短影片對其他國家進行認知滲透，且有為大陸政府蒐集用戶個資之高度風險，已引起...
2022-12-20
全球首富馬斯克十月入主社交平台Twitter後，從大裁員到改變多項重要政策，一路爭議不斷。他周日在自己的Twitter帳號發起投票，讓網民決定是否應辭去Twitter總裁職務，結果逾五成七人贊成他下台...
2022-12-20
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2022-12-20
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2022-12-20
卡塔爾世界盃煞科後，英格蘭聯賽盃馬上重開，今晚十六強更有一場全英超對碰，紐卡素主場迎戰般尼茅夫。喜鵲為迎接球季重開，早前安排了兩場友賽催谷狀態，結果順利奏捷，鋒將米基爾艾米朗更延續球季暫停前的大勇狀態...
2022-12-20
HOY TV選秀節目《就是青春》決賽前晚舉行，五強洪韻騏、康志維、曾琸庭、陳心余及張鈊貽爭奪冠、亞及季軍。經過兩個回合比賽後，被喻為「炎明熹勁敵」的洪韻騏（Wincy）分數一直領先，最後專業評審加網上...
2022-12-20
一場新冠疫情，令一批跨境學生的求學時期遇上阻滯，錯失近三年的正常校園學習生活。現在香港和內地積極尋求恢復通關，除了為促進兩地經貿、旅遊、民間往來之外，還要特別關注在通關之後，向相關跨境學生提供適切的輔...
2022-12-20
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2022-12-19