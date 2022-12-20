《就是青春》三甲誕生 洪韻騏大熱奪冠獲陳柏宇睇好

■《就是青春》決賽前晚舉行。

■左起：康志維、洪韻騏及張鈊貽脫穎而出。

HOY TV選秀節目《就是青春》決賽前晚舉行，五強洪韻騏、康志維、曾琸庭、陳心余及張鈊貽爭奪冠、亞及季軍。經過兩個回合比賽後，被喻為「炎明熹勁敵」的洪韻騏（Wincy）分數一直領先，最後專業評審加網上投票，終不負眾望，以總評分百分之53.62奪冠，張鈊貽得亞軍，康志維得季軍。Wincy受訪說前晚全力應戰無悔，但有不足地方，有點緊張冇乜笑容，希望以後有更多舞台經驗。提到她與炎明熹被比較，她稱之前自己比較在意，現時覺得最緊要享受舞台，而且她不可介意，只有接受。季軍康志維在唱完《再不再見》後感觸落淚，他坦言想將這首歌送給參賽者，因為自己年紀較大，在節目中睇住大家成長，互相扶持及指導，所以有好多回憶片段。陳柏宇在決賽和洪韻騏合唱《盛夏光年》，他大讚對方狀態好，愈唱愈有，睇好她入行的發展。