台上提起父親又爆喊 楊千嬅自認有神級EQ消化壓力

■千嬅開騷指定動作，就是感動落淚。

■千嬅決定在這個時候開騷，坦然面對任何批評。

■千嬅要與歌迷近距離接觸，一眾歌迷亦瘋擁上前。

■千嬅騷後接受訪問時，自言會用「面對」去消化網民的回應。

■千嬅感謝身後團隊，才可以開到這個騷。

■陳煒與老公（左一、左二）、朱晨麗及黃浩然都有捧場。

一連兩場《楊千嬅B minor音樂會2022》前晚在亞博舉行尾場，圈中好友方力申、唐文龍、吳若希和老公，曾與千嬅在《多功能老婆》合作的陳煒、黃浩然及朱晨麗也到場，陳煒更帶埋老公出席，千嬅父母、奶奶，老公丁子高及兒子Torres亦有到場。對於開騷前受到不少壓力，千嬅強調自己的EQ已經達到神級，但就對家人及朋友為她擔心而難過。演唱會一開始，場內即呈現一片紫色燈海，千嬅唱完第一環節後已表示不捨，並指雖然今次只得兩場，但她認為份量已超越了以往的演唱會，又坦言不知下次幾時再開騷，所以會拚命去做，更自嘲已「過期」；之後千嬅又在台上感激《多功能老婆》拉隊來捧場，而台下的陳煒及朱晨麗即時舉手畀心心。唱《野孩子》前，千嬅感觸地指走到現在比想像中難，「今次舞台好近亦好遠，能夠行到呢度唔容易，要多謝觀眾同身後團隊。」一向心口有個「勇」字的她更說：「勇字唔只掛在心口，而係人生上。」Encore頂唔順要除鞋千嬅又激動地表示今次演唱會是她的選擇，故會以最大勇氣來面對結果，提到當看到身邊愛惜自己的朋友、家人，尤其是爸爸很擔心自己的時候，亦終忍不住落淚說：「佢哋見到我好硬淨成碌木咁企喺個台冇乜嘢，佢哋擔心又唔敢問，但feel到佢哋擔心，所以我想話俾大家聽，我會努力繼續做好自己！」到encore部份，千嬅唱到興起突然落台與歌迷作近距離接觸，一眾歌迷亦瘋擁上前，到唱出《姊妹》時，千嬅亦感動說：「你哋有義氣呀，冇漏低我！」之後她又表示「頂唔順」要脫掉高踭鞋，然後赤腳在台上唱出《可惜我是水瓶座》和《一個人的童話》。千嬅完騷後透露因在大陸拍《聲生不息》而令她想開騷，又指今次有很多不同感受，至於可會因輿論而感到壓力？千嬅直言沒有，開騷前已調整好心態。收爸爸短訊好感動至於為何提起爸爸會那麼感觸？千嬅說：「我爸爸噚日傳咗個訊息畀我，話好開心見返我台上個樣，每個父母都擔心自己嘅仔女，嗰份難過我唔驚，我處理到，但身邊人擔心我難過，就令我最難過。（爸爸擔心乜嘢？）佢驚我唔開心，擔心我有壓力，但我話你個女EQ已經係神級，基本消化能力係有，但作為父母都會擔心，養兒一百歲、長憂九十九就係咁解。」千嬅指爸爸平常不會說太多，故收到這鼓勵很感動，「做仔女最緊要父母開心同健康，呢幾年體會到，除咗生死就冇咩咁介意。」千嬅指自己會用「面對」去消化網民的回應，又謂人生有好有不好才完整：「唔可以淨係擁抱愛你或撐你嘅人，同時要接納挑戰你嘅人，咁先係完整嘅人生。」至於encore時在台上除鞋，問千嬅是否想宣佈有喜？她聽後即笑說：「咁唔係喜，係驚驚哋！我關節痛，噚日chok到隻腳先除鞋。」