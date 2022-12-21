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周星馳愛犬貼中阿根廷奪盃　盛宴獎勵兼公開搵伴

2022-12-21 列印
■星爺愛犬Kio貼中阿根廷成為今屆世界盃冠軍。
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周星馳（星爺）開設網上社交平台帳號後，不時出post與網民互動，日前世界盃他就出post問愛犬Kio支持法國還是阿根廷球隊，而愛犬就選擇企在阿根廷一方以示支持，最終阿根廷以12碼4比2勝出，成為今屆世界盃的冠軍。前日星爺準備了大量美食獎勵愛犬Kio貼中阿根廷，相中見圍繞住Kio的足足有14碟食物，包括蛋糕、漢堡包、Pizza及狗餅，非常誇張，星爺寫道：「Kio貼中波發咗達！想話成家立室！大家有冇靚女介紹？」公開為愛犬搵另一半，網民都笑言：「想睇星爺成家立室多啲。」■星爺準備大量美食獎勵Kio。
■星爺準備大量美食獎勵Kio。
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