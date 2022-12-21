金曲MV點擊破千萬 Sammi：不是容易的事

鄭秀文（Sammi）入行多年，有無數經典代表作，其中2019年推出的金曲《我們都是這樣長大的》，曾在各大頒獎典禮橫掃多個獎項，歌曲在YouTube上架接近3年時間，截至昨日已破1000萬點擊，Sammi於社交網分享喜訊，並開心寫道：「感激大家。一千萬views的《我們都是這樣長大的》衝破一千萬。於Mi來說，不是容易的事。heehee……謝謝你們每一位。衷心感激你們。我們都是這樣長大的。」古巨基即留言大讚：「我真係好鍾意呢首歌。」