跨年演唱會開鑼 張敬軒為粉絲做媒人

■軒仔穿銀白色閃爆西裝出場，獻唱《Deadline》掀開序幕。

張敬軒（軒仔）相隔七個月再開演唱會，昨晚起在灣仔會展舉行11場《Revisit》演唱會，陪伴歌迷度過聖誕節及跨年，首場演出屬於歌迷會專屬場次，歌迷會為入場的fans提供應援膠手帶及手幅，另更特設其後十場不會唱的歌迷限定歌曲。T形設計舞台背後是巨型屏幕，軒仔穿銀白色閃爆西裝出場，獻唱《Deadline》掀開序幕，全場歌迷隨即報以歡呼聲。軒仔一口氣唱完三首歌，多謝大家支持，但感覺好似傳銷，對住一班會員唱歌。然後軒仔行到T形舞台盡頭，歌迷趁機送禮物給他，有歌迷送上有兩個包的巨型蒸籠，印上「大蒸籠、蒸蒸日上」。他亦表示：「可惜今晚冇萬計門票，大家都『獨家村』來睇騷，希望大家一個人來，兩個人走啦。」軒仔又叫單身的歌迷舉手示意，笑言：「我睇吓有冇人啱我呀！」