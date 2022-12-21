Louis介意被標籤「玩菊花」 王賢誌否認《仔仔一堂》教壞細路

互相幫助■Vinci希望由10位囝囝嘅故事，幫到一啲唔敢出櫃嘅同志。

各行各業■左起：調酒師Nelbon、模特兒加小提琴手Howard、私房菜廚師Kenny、美容發展經理Ray、Louis係科技金融合規及風險管理主任。

動靜皆宜■陽光男孩Andrew係大學講師，唔方便受媒體訪問。

最有好感■Andrew（後）對高大威猛嘅花藝師Carson最有好感。

條件突出■Andrew（前）及Louis（後）係隊中搶手貨。

曾受傷害■阿Ray曾經做「兵仔」，對女性戀愛失去興趣。

同性婚姻■王賢誌同伴侶Kevin係首宗藝人同性婚姻，兩人2016年喺溫哥華完婚。

家庭關係■Vinci認為重視家人關係，比性向來得更重要。

自信滿滿■從fit爆身形，可知Carson自信滿滿。

性感腹肌■Nelbon有性感腹肌，引死人喇。

感動爆喊■Louis對HoHo情深表白感動到爆喊。

健碩身形■Kenny自爆曾跟女性朋友一齊沖涼都冇feel。

由王賢誌（Vinci）監製及主持的同志配對真人騷：J2節目《仔仔一堂》，今個星期高潮迭起！不過，節目一直被高度爭議，甚至被投訴係「鼓吹同性戀」嘅垃圾節目。明明用心製作節目，只想大眾了解多啲同志處境嘅Vinci就有話要說：「呢啲嘢冇得鼓吹，小朋友上網乜都睇到啦，而且同性戀係咪壞先？」另外，人氣王參加者Louis面對「玩菊花」、「菊花佬」、「死基佬」指控一直耿耿於懷，形容難聽過粗口。採訪：方騫平 攝影：朱偉彥 場地：SHÈJ2節目《仔仔一堂》10位男同志參加者中，型男大學講師Andrew、「嫩版王浩信」Louis、「可愛兜風耳」HoHo及「187花美男」Carson驚現四角戀，4人透過節目環節向對方真情表白，又爭取相處機會，拍出唔少感動位。Vinci認為節目係從影以嚟嘅代表作，節目出街後獲內地觀眾、網民、甚至家長、圈中人余安安等支持，成功令更多階層觀眾了解同性戀，知道佢哋喺香港傳統社會生活面對嘅壓力，為佢哋發聲。唔想新一代行迂迴路對於節目被指教壞細路，Vinci點都唔認同：「o依家啲資訊咁發達，唔會靠一個電視節目教好或者教壞小朋友，反而小朋友喺家長指引下，會得到更多解說；父母亦唔好因為子女出櫃，而覺得係世界末日，因為生命係佢自己嘅！更何況同性戀係咪壞先？如果唔係壞，點可以用教壞呢個字眼？」Vinci明白部份觀眾反應激烈，係源於對同性戀誤解，52歲的他有感而發說：「我以前未come out都覺得怕醜，唔想話畀人知，覺得唔見得光，好怕人哋知咗後會覺得我好差，所以我用咗好多年時間嚟建立好多嘢，譬如做司儀、做慈善、做東華主席⋯⋯等人哋嚟接受我，其實呢啲同我鍾意男定女根本無關係，我只希望新一代唔好好似我咁，行咁多迂迴路，做乜要用咁多年，去到50歲才挺得直做人呢？其實性向係每個人嘅基本權利。」傳達尊重與包容訊息Vinci透過節目傳達尊重及互相包容訊息，尤其跟家人嘅關係，「屋企人係最強後盾，因為返到屋企，佢哋係唔會嫌棄你，經歷過媽媽離世，面對過生離死別，冇嘢緊要得過親人，鍾意男定女其實係一件好小嘅事，有個互相鍾意嘅人經已係幸福事，媽媽離世時都接受埋Kevin（Vinci丈夫）。」他唔排除開第二季，亦會做囝囝經理人。用行為嚟標籤好難聽另外，參加者之一的Louis坦言，最難聽被評為「死基佬」、其中指「玩菊花」、「菊花佬」難聽過粗口，他無奈道：「唔好用一個行為及身體部位嚟標籤我哋，唔係個個會咁做！」Ray堅持冇誤導小朋友「搞基」，Howard則最耿耿於懷，被轟憑乜代表佢哋族群發聲？Howard堅持只係將10個人嘅故事投射出來，令更多人了解佢哋，讓唔夠膽come out嘅人有選擇權，有共鳴就唔會孤單。至於靚仔名廚Kenny反而看得開，話唔想嘥時間做無謂爭拗。Nelbon笑言也會揀靜音。