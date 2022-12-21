Louis介意被標籤「玩菊花」 王賢誌否認《仔仔一堂》教壞細路

J2節目《仔仔一堂》10位男同志參加者中，型男大學講師Andrew、「嫩版王浩信」Louis、「可愛兜風耳」HoHo及「187花美男」Carson驚現四角戀，4人透過節目環節向對方真情表白，又爭取相處機會，拍出唔少感動位。
Vinci認為節目係從影以嚟嘅代表作，節目出街後獲內地觀眾、網民、甚至家長、圈中人余安安等支持，成功令更多階層觀眾了解同性戀，知道佢哋喺香港傳統社會生活面對嘅壓力，為佢哋發聲。
唔想新一代行迂迴路
對於節目被指教壞細路，Vinci點都唔認同：「o依家啲資訊咁發達，唔會靠一個電視節目教好或者教壞小朋友，反而小朋友喺家長指引下，會得到更多解說；父母亦唔好因為子女出櫃，而覺得係世界末日，因為生命係佢自己嘅！更何況同性戀係咪壞先？如果唔係壞，點可以用教壞呢個字眼？」
Vinci明白部份觀眾反應激烈，係源於對同性戀誤解，52歲的他有感而發說：「我以前未come out都覺得怕醜，唔想話畀人知，覺得唔見得光，好怕人哋知咗後會覺得我好差，所以我用咗好多年時間嚟建立好多嘢，譬如做司儀、做慈善、做東華主席⋯⋯等人哋嚟接受我，其實呢啲同我鍾意男定女根本無關係，我只希望新一代唔好好似我咁，行咁多迂迴路，做乜要用咁多年，去到50歲才挺得直做人呢？其實性向係每個人嘅基本權利。」
傳達尊重與包容訊息
Vinci透過節目傳達尊重及互相包容訊息，尤其跟家人嘅關係，「屋企人係最強後盾，因為返到屋企，佢哋係唔會嫌棄你，經歷過媽媽離世，面對過生離死別，冇嘢緊要得過親人，鍾意男定女其實係一件好小嘅事，有個互相鍾意嘅人經已係幸福事，媽媽離世時都接受埋Kevin（Vinci丈夫）。」他唔排除開第二季，亦會做囝囝經理人。
用行為嚟標籤好難聽
另外，參加者之一的Louis坦言，最難聽被評為「死基佬」、其中指「玩菊花」、「菊花佬」難聽過粗口，他無奈道：「唔好用一個行為及身體部位嚟標籤我哋，唔係個個會咁做！」Ray堅持冇誤導小朋友「搞基」，Howard則最耿耿於懷，被轟憑乜代表佢哋族群發聲？Howard堅持只係將10個人嘅故事投射出來，令更多人了解佢哋，讓唔夠膽come out嘅人有選擇權，有共鳴就唔會孤單。至於靚仔名廚Kenny反而看得開，話唔想嘥時間做無謂爭拗。Nelbon笑言也會揀靜音。