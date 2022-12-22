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翻唱《白石嶺公園》回憶滿瀉 譚偉權與小朋友扮恐龍玩轉北角

2022-12-22 列印
■譚偉權着住搞鬼恐龍衫，與小朋友在北角匯玩麻鷹捉雞仔。
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出道近30年的譚偉權（Gary哥哥）近日受商場北角匯邀請，為聖誕活動《十二隻恐龍過聖誕》，與一眾小朋友穿上搞鬼恐龍服飾重新演繹《白石嶺公園》MV，在北角匯不同角落以結他自彈自唱，更與小朋友打成一片玩麻鷹捉雞仔、過馬路及在戶外草地齊齊野餐，重現「12隻恐龍去野餐」的快樂場面，吸引大批途人跟唱圍觀，回憶返晒嚟！

Gary哥哥坦言：「聖誕活動《十二隻恐龍過聖誕》題材新穎有趣，很高興收到北角匯邀請翻拍《白石嶺公園》這首經典兒歌MV，由恐龍過聖誕到「12隻恐龍去野餐」，給予歌曲翻紅的機會！此歌彷彿讓我永遠留住青春一刻，對我演出甚有幫助！」他透露全新MV將在社交平台不日發佈，希望藉此活動令歌曲成為每一代小朋友的集體回憶！

Gary哥哥近日忙着演出音樂劇《我們的青春日誌》，他表示：「這是香港首個長壽的音樂劇，希望可以一直演出下去！」
■譚偉權自彈自唱，令拍攝現場氣氛高漲。
■譚偉權自彈自唱，令拍攝現場氣氛高漲。
■譚偉權帶領一眾小恐龍在北角街頭拍攝，場面搞笑！
■譚偉權帶領一眾小恐龍在北角街頭拍攝，場面搞笑！
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