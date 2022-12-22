Stanley睇ERROR騷好感動

組合ERROR在九展舉行《明星生活ERROR LIVE SHOW 2022》日前圓滿結束，MIRROR其中六位成員亦有現身捧場，完騷後Stanley（邱士縉）在社交平台上載了一張ERROR演出的照片，及一張自己在MIRROR演唱會上彈結他的獨照，並表示在台下看到四個明星過生活，明明他們跳緊好開心的歌，但在台下默默感動，因為見到他們在台上發緊光，又憶起大家同是《全民造星》出身，Stanley表示：「雖然我哋身處唔同嘅組合，但係我哋一齊經歷了很多好多。之後仲要講返造星一啲回憶即刻出晒嚟。」