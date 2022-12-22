《獎門人》將收視流量化為銷量

TVB高收視綜藝節目《開心無敵獎門人》早前首度與閃購平台「鄰住買」合作，在節目後進行直播開賣，成功於個半小時內吸金三百二十六萬生意額，贏得收視點及銷售額之餘，更成功將收視流量化為銷量，發揮到TVB資源協同效應，成為創新商業模式。



十月播映《嘩鬼無敵獎門人》在節目後進行直播，以「獎門人嘩鬼開心價」開賣筍貨，「鄰住買」錄得瀏覽量達十九萬人次，一晚開出定單逾五萬張，總生意額高達逾港幣三百一十三萬。而於十八日（周日）晚的《獎門人開心感謝祭》，再度與「鄰住買」合作，收視高開二十四點九點，吸引近一百六十二萬名觀眾收看，貨品減價幅度瞬間達至一四折，在節目後短短個半小時的直播，吸金超過二萬五千張定單，生意額高達逾港幣三百二十六萬，成功贏取宣傳及銷售效益。

