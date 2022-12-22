■軒仔以黑色披風西裝上場，更着了七吋高踭鞋。

■軒仔將《First Love》的歌詞，以廣東話拼音投放在大熒幕上。

■為了一圓男團夢，軒仔要做盡最難頂動作。

■軒仔首場演唱會，一眾歌迷完場都唔肯走。

■軒仔自彈自唱，引歌迷尖叫。

張敬軒前晚為首場《Revisit》演唱會落力演出，唱出歌迷會主題曲《懷舊情人》等首晚限定作，更三度安歌答謝樂迷，軒仔結幕以近日翻HIT日文歌《First Love》，配以廣東話拼音歌詞字幕，他搞笑地形容為「國際中文版First Love」。張敬軒透露在疫情三年來舉行的演唱會，考驗一次比一次大，因陸續有人確診令今次演出連音樂綵排的機會都沒有，與樂隊隔空綵排，形容今次開騷是挑戰好多不可能的事。軒仔期後自彈自唱《靈魂相認》與《遙吻》，引歌迷尖叫，軒仔唱畢向樂迷鞠躬致謝說：「我開騷一直都不想觀眾睇第一場感覺是睇綵排，剛剛唱《裝睡的情人》多甩漏，陣間搵時間唱多次畀大家聽！」台下以歡呼聲作回應。軒仔近年成為廣告吸金王，因此他在演唱會化身聖誕老人，向歌迷派禮物，包括他代言的米線、電動牙刷以及手機給觀眾，即場手指指欽點得獎者，更預告每晚都會送禮物。隨後軒仔笑言想一圓男團夢，又表示會做盡「最難頂」動作，隨即唱出當晚歌迷會專屬場次限定歌曲《懷舊情人》，軒仔隨舞蹈員走勻舞台又擺動身體，更派心心冧爆歌迷，更笑說：「我們是中彈老年團！我當年建立的唱作人身份，今晚毀於一旦！」在安歌環節，軒仔唱出《叮噹可否不要老》，他回憶當時正值最傷心的時候，獻唱時有「元祖版叮噹」配音員林保全的配音，軒仔表示想將這首歌送給天上的他。第二次安歌尾聲，軒仔唱出《First Love》為表演結幕，軒仔形容是「國際中文版First Love」，屏幕播出廣東話拼音配以日文獻唱，十分搞笑。當完場開大燈後，歌迷死也不肯離開，軒仔要再出場唱《老了十歲》，大家才肯回家。