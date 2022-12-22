最想演Marvel英雄林明禎自言無公主病

■林明禎與管理層一同主持揭幕儀式。

■林明禎與Good Moment行政總裁李秉峰合照。

「大馬女神」林明禎昨日以一身粉紅造型，出席旺角朗豪坊主題式自拍照相館Good Moment Lifestyle Snap Hub開幕活動，親身體驗迪士尼公主主題及Marvel主題拍照區域，她擺出多個可愛及「MEOW式」甜美甫士，電暈在場男士，連女士也想跟她合照。林明禎與Good Moment行政總裁李秉峰及管理層一同主持揭幕儀式，她更獲贈VIP會籍。林明禎表示小時候喜歡公主，現時則喜歡Marvel英雄人物，她笑言：「如果可以的話想演Iron Woman，可以飛和甚麼都可以做，很cool很有型，又想試演動作戲。」駁了長髮的她笑言亦可配合公主造型，笑問她有否公主病？她笑稱沒有，反而有英雄病，因她是個有義氣的人。另外，林明禎感謝香港給予發展機會，透露今年拍了近30個廣告，問是否賺取七位數？她笑而不答，並說聖誕節也是拍廣告中度過，沒男士約會，工作就是她的伴侶。