林夏薇無份爭視后輕鬆觀戰

陳煒、林夏薇及七仙羽等前晚出席莫內藝術展覽，煒哥低胸性感搶鏡，她表示近日忙宣傳台慶，身為演員已盡力演出，今年收到好多打氣說話，她希望不負眾望並指老公也幫忙向相熟病人拉票。提到以泳裝大解放拉票的相片是否老公所拍？她笑說：「不只他，還有兩位朋友做龍友。（影相成功吸票？）因為間酒店都出名，老公說不影可惜，是影畀他睇的！」



今年視后競爭激烈，身為上屆視后的林夏薇表示沒入圍，心情輕鬆可以旁邊觀戰。問到支持誰？薇薇說：「雖然我忙拍戲，但也有收睇《回歸》，煒哥演得很好。而我身為姊妹當然也要支持定欣，個個都好好，邊個拎都開心。」她又表示今年拍了三部劇，有一部已在內地網上播，明年存貨足夠和大家見面。