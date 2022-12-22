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炎明熹怕尷尬唔敢向同學拉票

2022-12-22 列印
■炎明熹與JW都是飛躍進步女藝員獎大熱。
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炎明熹（Gigi）、王灝兒（JW）、陳曉華及孔德賢等「飛躍進步男、女藝員」十強昨在將軍澳電視城拉票。Gigi對爭獎有少少信心，笑言勁敵是自己：「入圍畀大家見到有進步已開心，是推動的力量。」她不會向同學拉票，因為怕尷尬，同學未滿18歲也不能投票，家人有在親友群組幫她催票，她則借用親人的手機投「煒媽」陳煒。早前Gigi客串《愛．回家之開心速遞》獲大家照顧，她希望多拍劇，因「煒媽」提點她要累積經驗。

JW坦言恨攞獎，她指勁敵除了炎明熹更有劉佩玥和劉穎鏇，問她是否年資取勝？她笑說：「被捅了一刀！她們有大把時間進步，我還在進步當中。」■黃建東、孔德賢及吳偉豪等為飛躍進步男藝員獎拉票。
■黃建東、孔德賢及吳偉豪等為飛躍進步男藝員獎拉票。
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