爆笑講家事 指老婆係世紀騙案 陳柏宇呻符曉薇喺屋企都話冇帶信用卡

■Jason聽到Leanne話今胎B女有長腿，即大騷自己的黃金比例，笑死！

■Jason和Leanne早前同囡囡Abigail，齊齊公開懷第二胎好消息，預產期為明年3月。

■Jason將於明年2月4日，feat.「九龍搖擺俱樂部」舉行演唱會。

■Jason笑指Leanne婚前婚後兩個樣，是世紀騙案。

■2018年9月，Jason和Leanne迎接首個囡囡Abigail。

■Leanne曾有兩次流產經驗，一度令她沒信心能再懷孕。

■雖然有請工人，但Leanne愛親自湊女。

■Leanne佗第二胎特別辛苦，早前到曼谷散散心。

■Leanne懷這胎前，因減肥瘦到不足100磅。

陳柏宇（Jason）將於明年2月feat.「九龍搖擺俱樂部」舉行演唱會，所以今年聖誕同新年都未能盡興咁玩，不過懷孕5個多月太太符曉薇（Leanne）就踢爆，其實老公完全沒節日感，唔鍾意驚喜亦零浪漫。Jason反而投訴老婆婚前婚後兩個樣是世紀騙案，更追問老婆點解喺屋企都話冇帶信用卡，兩人爆笑講家事。另外，Leanne更公開懷第二胎情況。採訪：杜杜 形象︰Kay Pang 髮型︰Aki@The Atti 化妝︰Jessica Chan服裝︰mm6 Masion Margiela @ithk 場地︰The Goodies HubJason今次演唱會有別於以往的演唱會模式，首次連同超過40人大樂團及樂隊共同演出，「今次個騷音樂性質係會強啲，想以唔同方法去做騷，我係好享受同人哋一齊合作嘅感覺，今次所有歌曲偏向管弦樂嘅方向去出發，但唔係請隊管弦隊嚟嘅感覺，因為想pop多啲，採用音樂嘅元素，搵唔同類型風格嘅樂手返嚟演奏，可以有啲唔同火花出現。」由於演唱會在2月4日舉行，Jason預了普天同慶的聖誕等節日都要養聲，「心態上冇得玩，新年玩得太盡興對聲又唔好，我都諗緊做之前，睇吓媽媽（跟囡囡稱呼太太）同Abigail點樣可以配合到我，有機會都想佢哋去staycation，去番幾日等我可以有多啲時間喺屋企休養同埋集中多啲，Abigail喺度我又唔忍心佢嗌我唔應佢。」原來之前Jason開騷，已經測試過囡囡會有這情況，「如果我唔講嘢，佢會叫我『講嘢啦爸爸你講嘢啦』，我做口形，跟住佢扮我做口形，佢配合唔到，佢未明呀！」送禮物唔鍾意有驚喜不過Leanne早已習慣一個冇節日感的老公，因拍拖時Jason連聖誕禮物已講明唔鍾意有驚喜，「我第一年送完嘢畀佢，佢同我講『其實我哋唔使做呢啲嘢，如果我要乜嘢或者你想要乜嘢直接講，唔使買到啲唔鍾意嘅嘢』，佢係好唔鍾意有surprise，好唔浪漫。」講到買禮物，Jason突然呻，「好搵笨，我o依家唔講聖誕節我要啲咩禮物嘅原因，係無論我講咩，啲錢都係喺個pool攞出嚟。」Leanne狂笑，Jason繼續爆料，「媽媽好好笑，佢有一個堅持係點都會碌我畀佢嗰張卡，但係我諗其實你碌邊張卡，你啲錢都係喺同一個source度嚟。」Leanne解釋分別是她的錢還是Jason的錢，但Jason忍唔住再話，「但好笑嗰次你話『嗰度唔收AE，爸爸你畀你張VISA我』，你冇VISA咩，冇帶？屋企嚟㗎喎，屋企都可以冇帶？！哈哈！」Leanne見Jason爆家事爆得咁開心，索性玩埋自爆，「我開頭拍拖唔係咁，一結完婚佢話係騙案嚟，嗰時好多嘢都係我畀錢，譬如去旅行嗰啲我多數會畀錢，我嗰時有做嘢，嗰陣好鍾意返工嘛，哈哈！」Jason笑指Leanne婚前婚後兩個樣，「佢話好鍾意返工，結咗婚生咗小朋友都希望可以繼續返工，但係佢結婚後有日同我講『我唔想返工』，真係世紀騙案，呢個唔係要求嚟，係知會同通知。」搵堪輿學家幫BB改名雖然送禮物方面，Jason對囡囡Abigail總算例外，但他跟Leanne承認現在小朋友經常有禮物收，「以前啲小朋友去人哋生日party，係生日嗰個收禮物，o依家嗰啲生日party，係個個小朋友都要有禮物。」所以生細女時，兩人都不打算跟潮流代細妹送禮物給姐姐，令姐姐不會呷醋。Jason解釋：「成日睇啱嘢就買畀佢，佢長期收緊禮物，同埋你送份禮物畀佢，佢唔會記住呢份禮物，以後都唔呷醋㗎嘛！」Leanne今胎同樣佗B女，但比上胎辛苦，開頭嘔足3個月，加上上次經驗肥人唔肥胎，所以冇再喪食，體重亦未有增加太多，「今次重咗廿幾磅，可能未懷孕前好瘦，減肥唔夠100磅，反而今次個BB係大隻過Abigail，醫生話隻腳長，我就即係諗『咁咪唔係佢（Jason）嘅』，佢即刻話佢對腳長。」Jason解釋自己身材優點，「係黃金比例。」之後Jason再發表偉論，「我唔明keep超聲波相嘅必要囉！其實你上網個個超聲波嘅相都係一樣。」至於為BB改名，兩人亦已計劃好搵堪輿學家幫手，Leanne說：「始終我哋中文字窮，又要拼埋好聽。」Jason就補充，「何樂而不為，你又可以配合埋個時辰八字，寧可信其有，又唔會有壞嘅。」