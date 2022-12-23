演沉重戲遠離囝囝怕受影響 ﻿鄭俊弘跟何雁詩﻿﻿ 計劃追多個B﻿

《法證V》中「湛霆」 雖然承接上輯，但開朗卻經歷轉變，走向自毁之路， Fred承認演時有難度，「去到結束自己生命感覺好deep，我都同監製傾要搵到個有力point先得，唔係說服唔到去做。」幸好遇着雖然初次合作，但拍攝時很照顧拍檔的好對手黃宗澤，「有個好感動、好舒服嘅位，我要培養情緒代入角色，佢就叫大家『演員準備緊大家唔好嘈』，佢會保護我，好窩心。」
擔心畀前世情人冧死
6月初嘗當爸滋味的Fred，坦認愛錫囝囝程度已達癡戀，但太幸福亦不容易投入沉重情緒演戲，「要同自己分得好開，要好專注喺個角色嗰個環境度，如果再諗個仔就唔得。」由幻想到真正做爸爸，他認為開心指數不斷飆升，「幻想做爸爸會有好多擔憂，乜都要緊張佢、睇實佢，但係忽略咗個小生命係自己個仔嘅快樂，嗰個快樂係將之前想像中嘅擔憂蓋過晒，唔單止畀我同太太歡樂同開心，令全家人都好close，無論我媽咪、家姐、外父、外母都多咗聚埋一齊食飯同我阿仔玩。」
Fred和何雁詩雖然冇請工人，全程親自湊B，但兩人應付自如，加上有最強長輩作後盾，「我媽咪過親嚟就話『我幫佢沖涼、餵奶、換衫』，大家搶住做。」所以問會否送禮答謝太太，他就搞笑話：「再生多個囉！哈哈！冇咩特別獎勵，但我哋三個嘅關係愈嚟愈親密，係家人嘅愛。」Fred承認同太太確有計劃追多個BB，但要遲一步，仲話想追個前世情人，不過仍有顧慮，「想像到阿仔都錫到咁樣喎，如果阿女我真係死得囉！」