演沉重戲遠離囝囝怕受影響 ﻿鄭俊弘跟何雁詩﻿﻿ 計劃追多個B﻿

■Fred在《法證V》中演的「湛霆」，是承接上輯的角色。

■Fred感恩Asher的出現，令全個家庭都變得更親密。

■Fred每日都會唱歌給Asher聽，希望音樂可以伴隨他成長。

■Fred讚Asher是個開心寶寶，一起身就笑，少喊少扭計。

■Fred和何雁詩親自湊BB，由最初雞手鴨腳到現在應付自如。

■Fred認為Asher出世後，一家三口更有家人感覺。

《法證先鋒》系列已播到《法證V》，而鄭俊弘（Fred）成為當中參與最多輯的演員，亦是他感到最難演一次，幸好遇着首次合作、好識保護對手的黃宗澤。榮升爸爸半年的Fred，演沉重戲要遠離囝囝Asher，以免被其高甜度笑容影響工作情緒，他又讚Asher超乖超好湊，已計劃跟太太何雁詩追多個BB。 採訪：杜杜 攝影：羅安強《法證V》中「湛霆」 雖然承接上輯，但開朗卻經歷轉變，走向自毁之路， Fred承認演時有難度，「去到結束自己生命感覺好deep，我都同監製傾要搵到個有力point先得，唔係說服唔到去做。」幸好遇着雖然初次合作，但拍攝時很照顧拍檔的好對手黃宗澤，「有個好感動、好舒服嘅位，我要培養情緒代入角色，佢就叫大家『演員準備緊大家唔好嘈』，佢會保護我，好窩心。」擔心畀前世情人冧死6月初嘗當爸滋味的Fred，坦認愛錫囝囝程度已達癡戀，但太幸福亦不容易投入沉重情緒演戲，「要同自己分得好開，要好專注喺個角色嗰個環境度，如果再諗個仔就唔得。」由幻想到真正做爸爸，他認為開心指數不斷飆升，「幻想做爸爸會有好多擔憂，乜都要緊張佢、睇實佢，但係忽略咗個小生命係自己個仔嘅快樂，嗰個快樂係將之前想像中嘅擔憂蓋過晒，唔單止畀我同太太歡樂同開心，令全家人都好close，無論我媽咪、家姐、外父、外母都多咗聚埋一齊食飯同我阿仔玩。」Fred和何雁詩雖然冇請工人，全程親自湊B，但兩人應付自如，加上有最強長輩作後盾，「我媽咪過親嚟就話『我幫佢沖涼、餵奶、換衫』，大家搶住做。」所以問會否送禮答謝太太，他就搞笑話：「再生多個囉！哈哈！冇咩特別獎勵，但我哋三個嘅關係愈嚟愈親密，係家人嘅愛。」Fred承認同太太確有計劃追多個BB，但要遲一步，仲話想追個前世情人，不過仍有顧慮，「想像到阿仔都錫到咁樣喎，如果阿女我真係死得囉！」