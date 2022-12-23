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任晴佳18歲生日想修眉 琦琦為女兒包場慶祝

2022-12-23 列印
■任達華和琦琦為Ella包下意大利餐廳開生日派對。
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任達華和琦琦的寶貝女兒任晴佳（Ella）今日18歲生日，華哥和琦琦上星期在一間意大利餐廳，包場為Ella慶祝，親朋好友齊齊聚首，玩得相當盡興。壽星女Ella當日一身火紅短裙亮相，十分搶鏡。

琦琦和老公已於星期一帶Ella飛到泰國及馬爾代夫，展開Ella的慶生之旅。琦琦昨日向本報透露，疫情三年以來沒出門也沒慶祝，於是近日趁Ella生日，一家人出門為她慶祝，Ella興奮得大叫：「I'm so excited！」

談到18歲生日願望，Ella竟表示想修一次眉，原來琦琦覺得囡囡雙眉很靚，從不讓她拔眉毛，但Ella有感拍照時眉下雜毛礙眼，想趁18歲生日實行人生第一次修眉。■一家三口外遊慶祝Ella生日。
■一家三口外遊慶祝Ella生日。
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