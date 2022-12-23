傳劉愷威再婚失撫養權 劉丹否認：冇可能有協議

■呂慧儀大讚滕麗名廚藝好好。

劉丹、呂慧儀及滕麗名等昨日出席《愛．回家之開心速遞》活動，丹爺指活動後仍要出外景，所以未必能與家人一起做冬，故陪伴孫女小糯米的責任就留給嫲嫲。對於傳劉愷威與前妻楊冪有協議，如一方再婚，女兒就歸另一方撫養，丹爺就否認有此協議，更指對傳聞一笑置之，「冇可能有咁嘅協議，其他唔方便講，我唔講大話，我全家都係信佛，信佛第一唔可以傷天害理，第二講大話都唔得，心裏有怨恨係犯罪。」滕麗名指可以早收工預備冬至飯，她透露會預備八餸一湯，所以煮到天光，呂慧儀就指有試過阿滕的撚手小菜，更大讚對方手勢好，問到同是家庭主婦的她是否也有下廚，呂慧儀就笑言平常只煮給囝囝食，所以很簡單。