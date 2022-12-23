與家人做完冬有節目 70歲肥媽落蘭桂坊夜蒲

■朱凱婷稍後會與老公飛日本慶祝情人節。

肥媽、朱凱婷（Heidi）、陸浩明及吳幸美昨為《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳男、女主持」拉票。對於進入十強，肥媽笑指能跟汪明荃平排已當贏，昨晚冬至要趕返家煮18人大餐，之後去蘭桂坊夜蒲畀「鬼」撩：「雖然我70歲，但次次都有人撩，啲人盲嘅，通常係鬼（外國人）先睇唔出我哋幾歲，畀鬼撩唔畀鬼『責』就算啦！」朱凱婷今年做《東張西望》十周年，感特別有意義，她在頒獎禮翌日與結婚12年的老公飛日本二人世界，彌補三年的情人節及結婚紀念。陸浩明表示若攞獎就向女友求婚，但笑言可能要等好耐，他和女友都鍾意旅行，最想旅行結婚。