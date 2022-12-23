《繩角》霸氣「袁天就」現實變寵妻狂魔 駱振偉甜住任丹麥太太鬧垃圾

■Katrine將聖誕裝飾掛住Thor耳仔，他完全沒反抗。

■Katrine話Thor係「垃圾」唔識擺甫士，之後更即向老公示範。

■Katrine爆粗時，Thor流露滿足笑容，仲話：「佢講粗口係笑住講，你嬲唔落」。

■丹麥聖誕節除了食丹麥曲奇外，大餐主菜有烤鴨和烤豬腩，還有用米做的傳統甜品。

■Katrine丹麥的家佈置果然同場景似樣，Thor話丹麥過聖誕主要留在家，一家人好溫馨度過。

■Katrine丹麥屋企在郊區，Thor最愛食到飽飽跟她去附近散步。

■「袁天就」最終死在擂台，令不少觀眾喊餐死。

■Thor最開心Katrine跟一家人都相處融洽。

■Thor想不到主持《 Chill Club》到推出歌曲，竟帶來不少傷人的負評。

38歲駱振偉（Thor）最近憑ViuTV劇《繩角》大師兄「袁天就」彈起，角色慘死一幕更搞喊不少觀眾，33歲丹麥籍太太Katrine Friis Olsen當然唔例外，Thor希望透過角色好成績，實現多年演員夢。不過劇中霸氣的Thor，現實卻是「寵妻狂魔」，兩夫妻接受《頭條日報》訪問分享丹麥過聖誕節情況時，Thor任Katrine用超流利廣東話鬧「垃圾」外，平日相處更加是Thor讓步居多，不過擁有開心果性格的Katrine，確實有抵錫一面，大家想知就要睇落去，但小心閃到盲！ 採訪：杜杜 攝影：羅安強 服裝：COS 場地：Studio Meta兩夫妻在充滿聖誕氣氛環境影相時，已睇得出Thor有幾錫Katrine，Thor全程任Katrine舞，掛聖誕裝飾上耳仔，假禮物笠頭乜都肯制，最搞笑自稱「老虎乸」的Katrine，認為Thor擺甫士唔掂，會鬧老公「垃圾」，而氣氛卻相當歡樂。Thor承認對住老婆冇晒啲有型同瀟洒，「嗰啲假象嚟，死啦！我平時都冇留意我喺幕前形象係乜嘢，個劇就梗係霸氣，對住佢會細心啲，佢一齊做訪問會緊張過佢，會驚佢唔enjoy。」包辦家務屋企得張梳化得老公愛錫的Katrine亦好鬼識做，問Thor係咪好老公？她識做答：「梗係啦！」Thor唔知好嬲定好笑話：「你睇呢啲佢就學足我。」但好快Katrine露出真面目，「你聽我嘅聲，梗係啦！哈哈！」搞完笑她即補飛，「佢好好，佢真係好好！（10滿分畀幾多分？）10個（分）！我真係好好彩，我好少講畀佢聽！」Thor冧笑話：「佢真係好識撈，不過佢知我錫佢嘅。」Thor有幾錫老婆，睇做家務就知，Katrine話：「佢洗碗，用吸塵機，梗係啦！如果佢唔洗碗，我唔會畀佢10，畀7（分）。」Thor解釋：「家務我做多，而全部美學都係交畀老婆，我係得一張梳化。」兩人婚後Thor知Katrine愛整齊，但Thor又好需要個可整亂的空間，於是申請梳化位屬他管轄範圍，「佢一入侵我就會響警鐘，但梳化之外其他全部佢，我咪得十分一囉！但係佢佈置嘢真係好叻，每個嚟過我屋企嘅朋友都話好鬼靚。」Katrine亦笑話：「梳化同埋車係佢嘅，我喺屋企梳化嗰度係唔望嘅。」世界太亂唔打算生BBKatrine有學茶道、太極同氣功，最愛香港食物是皮蛋瘦肉粥同牛筋，雖然她講明鍾意中國文化，並非因嫁了Thor，但受老公影響廣東話愈來愈好，除適當時候鬧Thor「垃圾」外，要她示範粗口，即爆句最爛的「X你老母臭X」，又話自己係「老虎乸，佢係我嘅門口狗」，笑爆全場。Thor解釋教講粗口，是怕她被其他人鬧都唔知，亦希望老婆更認識本土文化。不過Katrine卻爆出笑料，「有次我同佢爹哋媽咪喺酒店食晚飯，佢都有去但要走先，跟住佢媽咪問我有啲嘢，我唔識，我講『咩料呀』，哈哈！佢媽咪話『吓！邊個教你咩料』，我話『對唔住媽咪，呢個真係你個仔教』。」Thor笑話媽咪跟太太婆媳關係好好，「因為鬧嗰啲佢又聽唔明，哈哈！」Katrine即鬧：「垃圾！」Thor認真話：「我阿媽係個好開明嘅人，我哥哥太太係日本人，我哋好似個國際家庭。」兩人已結婚3年，有冇計劃生BB呢？Katrine話暫時未有計劃，「o依家世界太亂，諗吓先，我哋兩個冇所謂，有又OK，冇都OK嘅，我哋真係唔介意咁樣，同埋我哋愈嚟愈忙。」Thor補充，「我哋成日會討論，生咗小朋友個life change會好大，唔知會唔會handle到，好似好多嘢煩，我哋未鍾意小朋友到一定要生。」被負評所傷靠太太安慰講到「袁天就」死一幕迴響極大，Thor都估唔到收到不少留言鼓勵，「最開心留言係『本身睇《Chill Club》唔鍾意你，但我鍾意袁天就』，作為演員最想做到嘅嘢，演繹個角色令到觀眾投入，係好神奇同好夢幻。」Katrine當然都有支持，「我都有睇，都有喊呀！死咗嗰陣時，我好搞笑，睇我老公做啲character，都feel到係我老公，但第一次覺得呢個係『袁天就』，好唔同佢唔係我老公，真係『袁天就』。」Thor希望藉着這次成績創造更多演出機會，「希望多啲圈內人見到留意到，如果有啱角色就搵我，對我嚟講好足夠。」Thor現在事業漸上軌道，但回想由主持《Chill Club》到推出歌曲《成熟．不了》，經歷過不少網絡攻擊，一路令他很迷失，「直情話討厭我呢個人，呢個主持做咩啫！講咩最後六個字啫！所有嘢都可以挑剔，o依家網絡勁到，佢唔鍾意駱振偉呢個人就要全世界認同，佢會搵到佢fans，我知由細到大都唔係個人見人愛嘅人，但當你聽到呢個comment都可以好傷。」好彩低潮時有太太呵返，「做幕前好多不安，好擔心，我就呻，佢好識得安慰我，佢係好正面嘅人，佢同我好唔同，我偏向負面啲，佢係好叻畀到一啲正能量我。」