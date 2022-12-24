朱晨麗幸有朋友陪伴 免過Lonely Christmas

蔣祖曼、朱晨麗、鄭俊弘等到荃灣出席劇集《輕•功》宣傳活動，與長者們慶祝聖誕。問到聖誕如何慶祝，朱晨麗表示獲朋友收留，她笑說：「聖誕節約了朋友，有好多朋友陪，前一日做冬也獲朋友邀請，因為他們知道我一個人在香港，不如和他們一家人過，不過咁多年都開始習慣了。（聖誕節會否很Lonely？）我都喜歡陳奕迅的《Lonely Christmas》。」



蔣祖曼透露聖誕節可以休息，當日會與家人欣賞陳奕迅演唱會。而她正忙拍新劇《羅密歐與祝英台》，拍攝延至一月中，因此正計劃新年期間外遊，目標是新加坡、泰國或韓國等，她說：「日本去得多，訂酒店也比較困難，所以選擇其他地方。」