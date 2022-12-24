鼓手田中裕二離世 安全地帶四缺一重返紅白

■鼓手田中裕二在家人陪伴下離世。

日本殿堂級搖滾樂隊「安全地帶」昨傳出壞消息，鼓手田中裕二於17日病逝，終年65歲。其經理人公司發聲明表示，田中裕二在家人的守護下離世，葬禮等相關後事已於前日完成，希望媒體不要打擾家人與隊友，亦不接受任何形式採訪。田中裕二2019年11月時，曾因腦出血送院，其後健康轉差；NHK昨日宣佈安全地帶時隔37年後，將在大除夕重返《紅白歌唱大賽》舞台，但田中裕二就無法再上台與隊友合作。「安全地帶」於1973年由主音玉置浩二、結他手武澤豐成立，四年後田中裕二加入成為鼓手，其他成員還有矢萩涉及六土開正。推出多首大熱作品被改編成廣東歌，包括譚詠麟《酒紅色的心》、黎明《一夜傾情》及《如果這是情》等。