叱咤最喜愛歌曲五強誕生 MC一人力敵MIRROR
餐飲訂座幾爆滿 「人力車」睇夜景 聖誕長假 市道大旺
今天是港人重視的平安夜，市民將享受一連四日的聖誕長假，適逢政府撤銷多項防疫措施，蘭桂坊、西九及維港兩岸等熱點勢將人潮湧現，酒吧業指聖誕檔期生意非常理想，訂座率普遍逾九成甚至爆滿，餐飲業更料長假每日平均...
2022-12-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
金馬地區居民和陸配可來往廈門 春節期間復航兩岸小三通
台灣昨宣佈重啟來往金門和廈門的小三通航線，但實施時間僅限於明年一月七日至二月六日。開放對象為金馬地區居民和陸配，暫不開放其他地區居民和大陸民眾乘航。兩岸金廈小三通客運航線自二○二○年二月十日起，就因為...
2022-12-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
普京希望俄烏戰事盡快結束
烏克蘭獲美國提供愛國者導彈保護領空，讓能源設施免受俄軍進一步攻擊。俄羅斯總統普京稱這不妨礙俄方達成目標，俄羅斯願意盡快結束戰事，惟烏克蘭拒絕談判，美國邀請烏克蘭總統澤連斯基訪問，亦反映出對方不希望實現...
2022-12-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
龍苑2102呎大宅裝潢華麗
龍苑位處九龍塘嘉林邊道，環境清靜，亦是名校區，屬小學41校網。是次精選單位為2座低層B室，面積2102方呎，屬4房3套間隔，全屋裝潢華麗。由中國海外發展的龍苑，樓齡約10年，設2座，提供28個單位。是...
2022-12-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
觀望氣氛濃恒指反覆低收86點
港股於聖誕節假期前最後一個交易日觀望氣氛濃厚，恒指受外圍影響低開近300點後，跌幅迅速收窄，至全日最高點19686點，尾市走勢反覆。恒指終止兩連升，最終失守19600點，全日收19593點，跌86點。...
2022-12-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
些路迪地頭炒格 東洋刀取「聖」
蘇超一哥些路迪趁世界盃空檔期間，前赴澳洲集訓催谷狀態效果不俗，尤其日本前鋒古橋亨悟上仗便為球隊射入奠勝球。今晚聯賽主場出戰聖莊士東，古橋亨悟勢領鋒線攻陷聖莊士東後防助球隊大勝而歸，讓球主客和讓兩球「主...
2022-12-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
叱咤最喜愛歌曲五強誕生 MC一人力敵MIRROR
將於明年元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇頒獎典禮》，昨日公佈「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強的名單。經過兩輪投票，排名依歌曲名字筆劃序為盧瀚霆（Anson Lo）《Mr. Stranger》、MIR...
2022-12-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李純恩 - 還是有顧忌｜好好過日子
朋友要去日本九州旅行，問我半個月前在福岡有沒有去幫襯河邊的「屋台」。我說天天經過，但沒去幫襯，因為每間屋台都好生意，裏面熱氣騰騰人擠人，同吃喝共呼吸，在如今的形勢下，見之有些心驚，有所顧忌，所以不敢幫...
2022-12-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 合夥雄心換人可勝｜頭號目標
坊間對今季新見習騎師鍾易禮的評價，似乎有愈來愈差之趨勢。筆者不懂得騎術，不能從細微之處看出這位小將的騎功孰優孰劣，不過其成績確是未如人意，而且剛戰「爆谷」轉由田泰安策騎即輕勝，除非大家相信此馬在短短一...
2022-12-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6