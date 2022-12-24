叱咤最喜愛歌曲五強誕生 MC一人力敵MIRROR

■「我最喜愛的歌曲」有四首歌出自MIRROR成員。

將於明年元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇頒獎典禮》，昨日公佈「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強的名單。經過兩輪投票，排名依歌曲名字筆劃序為盧瀚霆（Anson Lo）《Mr. Stranger》、MIRROR《We All Are》、張天賦（MC）《老派約會之必要》、姜濤《作品的說話》及陳卓賢（Ian）《留一天與你喘息》，出現MC一人力抗MIRROR的局面，鏡粉們亦開始部署現場拉票的大計。目前歌曲播放率高企殺入男歌手三甲的Ian亦有在社交平台留言︰「Thank you all」來答謝歌迷的投票。