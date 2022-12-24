等足四年願望成真 江若琳宣佈懷孕老公喜晒BB衫

■兩人結婚四年，終於有好消息。

■江若琳公開BB超聲波照，並稱又反胃又嘔，但覺得幾辛苦都值得。

■江若琳BB未出世，但有愛貓陪過聖誕。

■兩公婆月前去泰國旅行，分享狂食魚生的短片。

■江若琳和Oscar仲大讚當地的風景怡人。

■江若琳指結婚後不停嘗試懷孕，又不停失敗。 資料圖片

江若琳（現名江伊晴）與蕭唯展（Oscar）結婚四年終於「造人」成功，江若琳昨日在社交網公佈喜訊，貼出BB超聲波相片，兩公婆又拿着BB衫展露幸福笑容，並留言稱這份是渴望已久及彌足珍貴嘅聖誕同結婚周年禮物。江若琳與Oscar結婚四年，一直都恨做父母。她昨日就在個人社交網宣佈「造人」成功的喜訊，表示最開心是：「四年前，得到一個好愛我的生煎包，四年後我哋得到一個最愛的BB包。」雖然江若琳並冇透露BB性別，但留言：「今日係我哋兩口子結婚四周年啦，今年我哋得到咗一份渴望好耐而又彌足珍貴的聖誕同結婚周年禮物，我倆等待你的出現足足四年啦，一直都以為生BB係一件理所當然、好容易的事，但呢幾年間經歷過不停嘗試又不停咁失敗，連身邊嘅朋友都比我哋着急，次次都關心我哋幾時生得出，我哋都會感慨，生仔原來好難，但到最後我們已經選擇咗半放棄，經常都話，就算世界只係得我哋兩個，我哋都會快樂地走到白頭，不過人生就係一個充滿驚喜嘅旅程，每當你好用力想要得到一樣嘢嘅時候，往往總係事與願違，但當你選擇放下放輕鬆時，聖誕老人就會係一個最美好嘅時間點將你最想要嘅禮物送畀你！」江若琳又補充說：「BB包，感謝你的到來，時間不遲也不早，來得剛剛好！」反胃嘔吐好辛苦江若琳又在文中表示，雖然未想像到做人阿媽係點，但應該都係論論盡盡、騎騎呢呢咁，但她會同Oscar努力學習，將最好的畀BB。她仲自爆：「呢幾個月失蹤咗的我，在疲累、反胃、嘔吐的生活中不停徘徊，但每日都充滿住感恩同感動。請繼續折磨我吧！你繼續健康平安長大就好。」陀B陀得好辛苦的江若琳，其實在月前先同老公Oscar去過泰國曼谷及布吉旅行，並在社交網上載掃街狂食生冷嘢、海鮮、魚生同出海的短片，返港前仲專程去大型超市瘋狂掃貨。