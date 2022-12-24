劉穎鏇怕尷尬無膽拉票 戴耀明首次入圍超興奮

■戴耀明（右）及馬貫東首次入圍最佳男配角十強。

入圍無線《萬千星輝頒獎典禮2022》最佳男、女配角十強的候選人昨日見傳媒，當中包括劉穎鏇（Tiffany）、楊卓娜、樊亦敏、賴慰玲、林子善、馬貫東、戴耀明及李成昌等。Tiffany憑劇集《超能使者》入圍，她表示獲提名超級開心，但不敢說有否信心，因其他入圍女藝人很強，入到十強已是很大獎勵。問到如何拉票？Tiffany笑言不夠膽在社交平台拉票或投選自己，會感到尷尬。至於入行32年，首次入圍最佳男配角十強的戴耀明，表示心情很興奮，會否覺得是遲來的提名？他說：「不會，隨緣，緣份到就像識到啱嘅女仔。（是否希望得獎？）完全無信心，個個都強。此外，馬貫東表示首次入圍男配角感到驚訝，坦言想得獎有個支持，但候選人很強。