■林二汶為一連十集的《回家》錄製旁白。

■森美會分享獨特的「籮柚夾雞尾包」食法。

■森美重踏昔日玩樂之地時，忽然感觸落淚。

■君豪順便擺檔幫人寫明信片，居然重遇小學同學。

■視帝黎耀祥也是其中一集的嘉賓。

■韋家輝、韋家雄兩兄弟會分享成長趣事。

由林二汶錄製旁白、一連十集的《香港房屋委員會呈獻：回家》，明天起逢周四及周五晚上十點半在無線翡翠台播出，節目每集邀請不同的演藝界嘉賓或名人，包括影帝謝君豪、森美及黎耀祥等分享他們成長的趣事與全港各區的特色文化。見證香港人奮鬥故事的《回家》，以單元故事形式深入介紹每集嘉賓的成長地及周邊地區，讓觀眾隨着他們的腳步重遊舊地。本周首兩集嘉賓分別為金馬獎影帝謝君豪及著名主持人森美，其他嘉賓還有視帝黎耀祥、吳業坤、黎諾懿、韋家輝、韋家雄兩兄弟及黃智賢等。首集嘉賓謝君豪在彩虹邨長大，近二十年未有踏足成長地，他重返與昔日舊居類似間格的單位；望着不算闊落的單位感嘆：「呢度當年係天堂嚟喇，當你由劏房搬嚟呢度，又有自己嘅廁所、廚房，仲唔係天堂係咩？」期間君豪走訪當年經常流連的錶舖、士多、麵包舖及茶餐廳等，最搞笑的是君豪竟在老式錶舖，與童年夢寐以求的卡通錶「重逢」，讓君豪童心大爆發。森美獨特食包法至於對昔日時光暢所欲言的森美，除大談頑皮史外，更搞笑地分享了獨特的「籮柚夾雞尾包」食法，搞笑的他在大街大巷拿着新鮮出爐的雞尾包起勢坐扁，並大談提升好味秘訣，令現場街坊笑至合不攏嘴。製作組每集均會向嘉賓獻上「回憶小心思」，君豪及森美分別獲贈「武林秘笈」及「金絲貓」。為了回饋昔日成長地，二人分別舉行了相展及聊天室，期間君豪因而重遇昔日小學同學，到底是巧合還是製作組刻意安排？至於森美，在重踏昔日玩樂之地時忽然感觸落淚，到底所為何事？到時會在節目中揭盅。