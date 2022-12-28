《法證V》做Big Boss睇到心寒 ﻿﻿﻿蔣怡獲老公激讚眼神會殺人﻿﻿﻿﻿﻿

■Coco大讚黃宗澤會畀到戲對手，仲會幫對方諗埋點樣可以突出到角色。

■Coco嘅眼神會殺人，真係睇見都心寒。

■劇中Coco飾演一位唔簡單嘅咖啡店老闆娘。

■喺管教子女方面，老公翁狄森同Coco理念一致，就係不能寵壞。

■疫情下Coco全日要留家照顧子女及老公，忙到成個人瘦晒。

■去年Coco拍劇期間，仲學埋中廚課程。

蔣怡（Coco）喺啱啱播完嘅TVB劇集《法證先鋒V》中原來係幕後Big Boss，對於首次挑戰大奸角，Coco唔覺得太難演，更自爆珠寶設計師老公翁狄森對她演技讚不絕口：「佢話我好適合做奸角及殺手，讚我終於做到一個啱你嘅角色喇！仲話我會用眼神殺人，哈……」採訪：方騫平 場地：中環鏞記酒家劇中蔣怡飾演一位唔簡單嘅咖啡店老闆娘，藉住做催眠完成目的，最後同黃宗澤（Bosco）敵對。多年前Coco喺電影《新警察故事》中都試過奸奸地，但今次唔會奸到出面，因為所作所為係為咗信念，如同邪教教主，為信徒完成大事。Coco自爆老公睇完非常欣賞：「佢一直覺得我好啱做奸角及殺手，話我如果唔笑，個樣係好得人驚，好似好惡。以前我未拍戲時，佢成日想介紹啲導演我認識，話我會用眼神嚟殺人！哈……可能我成日都令佢心寒！而且用眼神殺咗佢無數次。」係屋企唯一奸角現實中Coco係屋企嘅奸角，「喺教育小朋友方面，全屋得我做壞人，我會Say No、懲罰佢哋（子女）……所以一定激氣，我老公算好，佢會即時意識到我教緊小朋友，會懂得配合返，反而朋友投訴佢哋啲老公係豬隊友。其實喺屋企做奸人比拍戲更難，有時唔係Say No就搞掂，唔同小朋友要用唔同方法對付，比如囝囝必須用既溫柔又堅定語氣。」她強調最討厭寵壞小朋友，細路仔可以頑皮，但應該靜及停嘅時候就要話得聽，要有規矩。提到她上鏡消瘦了，Coco解釋疫情下苦了媽媽，因為要抱住當時只得1歲幾嘅兒子，每天煮足3餐，又要陪囡囡上網課及教她做功課，加上當時學緊中廚及調酒，拍戲又凍又冇得瞓，嗰段時間相當吃力。