無線業績向好 疊碼仔湧現

■「股壇疊碼仔」會在股票市場上尋找獵物。

■澳門賭場的「疊碼仔」靠「泥碼」從中取利。

■在曾志偉等人領導下，無線收視穩步上揚。

澳門近日通關，宣佈放寬入境防疫措施，香港人又可以去梳打埠吃喝玩樂賭一餐。講起賭，筆者想起依賴博彩業為生的一樣工種──博彩中介人合作人。聽落可能摸不着頭腦，但只要一講「疊碼仔」，相信好多人都聽過。疊碼不是人強馬壯的意思，是遊走賭場及賭客之間，靠左右逢源而從中取利。疊碼仔主要賺錢的方法，是從賭場買入低於面值、只可用於下注的「泥碼」，兌換給賭客賭錢，藉不斷投注將泥碼變成「現金碼」。疊碼仔會用各種利誘或者出口術，促使賭客用他們的泥碼去賭錢，賺取兩者間的差價。疊碼仔雖然沒作奸犯科或雞鳴狗盜，但因動機不懷好意，總惹人討厭。收視穩步上揚為何忽然說起疊碼仔？因為近期在股壇亦有類此行為出現，可以稱之為「股壇疊碼仔」。他們一般會擇肥而噬，在股票市場上尋找獵物。近日無線似乎成為這班股壇疊碼仔的目標，事緣無線在主席許濤接手後，視線清晰讓曾志偉及團隊成就發展藍圖，執行終於可控，收視穩步上揚。股價在上星期五收報3.6元，較低位時反彈差不多4成。投資方面，電商業務收入由1,700萬元激增至4.6億元，同時在兩項出售ITT公司股權中，套現約1.95億元。無線的改革漸見成效，交出不俗的成績表，自然成為這類股壇疊碼仔搵快錢的目標。股壇疊碼仔搵錢手法，不外乎「搲爛腳」，左搲右搲，靠着陰招從中獲利。一貫方式是先借助媒體，製造期望管理，繼而拉攏外力如私募基金的資本，在股票市場圍飛圖利。假如筆者是這類疊碼仔，會如何入手？筆者會先搵相熟的傳媒打手，放風指控無線管理層不思進取，坐擁大量現金而不作投資；繼而借助中港矛盾，指控無線管理大陸化，行事立場偏頗；再鬧埋大股東黎瑞剛，作為無線的非執行董事，無權在報章侃侃而談公司大計。最後一招亦是最毒一招，實行話無線有機會供股，嚇怕小股民，達到對無線「迫宮」的效果。改革現新氣象不過翻查資料，發現這些對無線的指控，似乎立不住腳，「奸計」未必得逞。筆者發現無線計畫在南沙投資新的製作基地，應用新技術作為智能媒體產業園，原來選址同規劃都已經做好，又何來不思進取。而無線由主席許濤到總經理曾志偉（節目內容營運）等高層，都是不折不扣的香港人，二人倡議的改革未見任何偏頗之餘，更有一番新氣象。至於批評黎瑞剛「干政」，就如指控某一大集團的資深顧問，質疑他不應該向集團業務發展提意見一般戇居。供股之說亦屬子虛烏有，ITT的交易進帳近兩億，加上電商增加27倍的收入，明眼人都睇到是否有集資的壓力。所以好似無線大股東黎瑞剛所講，這類疊碼仔何德何能，去管理偌大一間廣播機構吖。