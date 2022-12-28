避足三年難逃「二線」 張敬軒初步確診5場演唱會延期 發文致歉

■軒仔昨日在社交網發文，親向歌迷致歉。

■軒仔前晚落力演出，更因觀眾熱情而安歌。

■大會稱將盡力協調一切，再公佈補場安排。

■英皇娛樂昨日宣佈軒仔初步確診，按相關防疫規定要接受隔離。

■粉絲及好友紛紛留言要軒仔早日康復。

■軒仔會盡快養好身體，另擇日子再續今次嘅奇妙旅程。

演唱會一波多折的張敬軒前晚boxing day還在會展舉行一連11場的跨年《Revisit演唱會》第六場，但大會昨日卻突然宣佈軒仔初步確診，以致昨晚（27日）未能演出，餘下共五場又要延期。張敬軒（軒仔）前晚在個唱下半場突然不適，當時已叫觀眾為他祈禱不要病，惟最終也中招，他昨日發網文致歉並多謝大家包容，更直言「避咗三年卒之都係中。」英皇娛樂昨日宣佈軒仔初步確診，按相關防疫規定要馬上接受隔離，所以12月27日、30日、31日及2023年1月1日、2日共5場《Revisit演唱會》將延期舉辦。公告文中也提到昨晚起已購票的觀眾請保留相關場次門票（必須連同票根），相關後續延期及退款安排，將盡快於兩星期內在官網及社交平台公佈。盡快公佈補場安排其實軒仔前晚如常落力演出，更因觀眾熱情而三度安歌，當有觀眾送禮物給他，他也笑言：「其實我唔掂得你哋啲禮物，我冇戴口罩，同埋我需要大家今晚返去，無論你咩宗教信仰都好，都要為我祈禱，我有做快測，仲係一條線，但係今晚去到下半場，我一路飆冷汗，你哋集合力量幫我，叫張敬軒唔好病。」可惜最終軒仔仍難逃「二線」。演唱會總監馮貽柏表示，大會將盡力協調一切，以軒仔的健康為先，同步協調場地日期後，盡快通知補場安排。避咗三年都係中招軒仔昨日在社交網發文，親向歌迷致歉：「對於餘下五場嘅各位，已經購票嘅觀眾我覺得萬分抱歉，好多謝大家的支持。知道這呢次有好多朋友遠道而來，或者特登撲飛，辜負咗大家一番心意真係好對唔住。我會盡快養好身體，另擇日子再續呢一次嘅奇妙旅程。亦都要向所有受影響嘅台前幕後各個單位同各界朋友致歉，多謝大家嘅包容與體諒！最後，要再一次多謝過去六場前嚟支持嘅朋友！大家喺疫情之中都要身體健康，平平安安！避咗三年卒之都係中咗。」