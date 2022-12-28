保錡自嘲是街童 拍戲扮索K最辛苦

■左起：保錡、周祉君、麥子樂及張國強，一起出席微電影《足動生命》首映禮。

張國強、吳保錡（保錡）、麥子樂、周祉君、胡子彤及羅浩銘一起出席微電影《足動生命》首映禮。片中麥子樂飾演社工，而保錡則是一個吸毒街童被麥子樂拯救，並引領他們參加無家者世界盃。保錡稱，拍攝此微電影時，面對麥子樂和周祉君等演技派演員，演出時的表情很犀利，令他大開眼界學習到很多，保錡笑言：「我的演繹，只是流於表面。」問到過往可有受過誘惑？保錡自稱是大埔街童，自然曾受過引誘，但慶幸睇得多政府禁毒宣傳片，而懂得拒絕。他表示，為了演好癮君子角色，參考了古天樂的電影《門徒》及張家輝的演繹方法，認真得來帶點幽默感。保錡感到拍攝時最辛苦還是扮吸毒，他以葡萄糖粉扮索K，令鼻腔卡了很多葡萄糖粉，事後要用潔鼻水清洗鼻腔，水從口中流出，令他很辛苦。