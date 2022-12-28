Sexy Zone成員Marius葉宣佈退出演藝圈

■Sexy Zone將大除夕作最後一次齊人演出。

日本尊尼事務所男團Sexy Zone成員Marius葉，昨日宣佈在演出本月31日舉行的尊尼跨年演唱會後，將退出事務所及演藝圈。他在聲明中表示這是思考了許久才做出決定，其他四位隊友都發聲支持他這個選擇。現年22歲的Marius葉，於2011年1月加入尊尼，同年9月，成為組合Sexy Zone成員。他的父親是德國人、媽媽則是台灣人，2020年12月因為身心狀況不佳宣佈暫停演藝活動，經過兩年的治療仍舊無法改善，原本想藉由恢復普通人生活，看能否趁機重返演藝圈，因此去年9月則轉到西班牙大學就讀。前晚八卦雜誌《週刊文春》爆料，隸屬的Johnny's Jr.七人團體IMPACTors將會全部離開公司，先前另一團Love-tune都發生同樣事件，雜誌指暫未收到尊尼事務所的正式回覆。