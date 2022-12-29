■亨利卡維登百大型男榜首。

■美國超模Jasmine Tookes成為百大美女榜冠軍。

■Day是COLLAR唯一入百大的成員。

■「籃球女神」譚旻萱上榜，她坦言不會有大壓力。

美國網站TC Candler每年舉辦「全球百大型男美女」排行榜，今年的「課金」制度以每月付費金額保證入圍提名人。經過一年時間提名，大會昨日公佈結果，MIRROR有四子入選百大型男，姜濤更躋身第五位；百大美女除了「籃球女神」譚旻萱（Mandy），Day（許軼）更是COLLAR唯一成員入選。全球百大型男第一位由39歲英國男演員「超人」亨利卡維（Henry Cavill）奪得，第二、三位分別是韓國男團Stray Kids成員HYUNJIN及美國男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）。今年有五位香港藝人成功躋身百大型男，MIRROR成員佔四席位，其中姜濤排名最高，佔第五位，接着是排第16位的Anson Lo（盧瀚霆）、第32位的Anson Kong（江𤒹生）及第73位的Edan（呂爵安）。而在香港出生的韓團NCT成員Lucas Wong（黃旭熙）排第74位。同日公佈的百大美女第一位是31歲美國超模Jasmine Tookes，第二位是22歲的MOMOLAND成員Nancy。而BLACKPINK泰籍成員LISA則由去年的第一位悄悄回落至第三位，其他隊友JISOO、ROSE及JENNIE分別排第13、15及24位，全隊齊入百大美女。至於香港美女排名，31歲TVB女演員曾淑雅最高排第41位、第62位是COLLAR成員Day（許軼），八女唯她一人入選。而「籃球女神」譚旻萱則排第68位，譚旻萱表示收到好消息感到詫異又開心，她笑言不會因上榜感到壓力，至於現在會否素顏出街？她表示平時出街會畫眉，現在獲選後就加條眼線，若明年再獲選就搽埋唇膏。