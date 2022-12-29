任睇No.1
  • 18º
  • 56%
  • 2022年12月29日 星期四
熱門： 通關世界盃2022綠置居工展會港鐵

日報新聞 > 娛樂

晒香肩美腿拍廣告 林夏薇中學開始鑽研護膚

2022-12-29 列印
■薇薇露背露腿拍廣告。
Previous Next

「視后」林夏薇日前為保健產品拍攝廣告，以一襲白色低胸大露背裝上陣，勁晒香肩及白滑美腿。

貴為人妻的薇薇仍少女味十足，獲邀成為保健產品代言人，她向來對保養甚有心得，中學時期已開始專注研究護膚、養生，她笑言：「中學時期已意識到保養，但由於讀書時期冇錢，所以用好多天然物料：黃瓜、牛奶、雞蛋等護膚，仲會睇好多書研製面膜，身邊同學都封我做『美容達人』，因為我會以最低成本同最天然成分作保養。」

此外，薇薇最大的逆齡秘訣，莫過於飲水及做運動：「每日都會飲2,000cc嘅水果水，同埋我會經常做運動。」■薇薇與大家分享美容心得。
■薇薇與大家分享美容心得。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd