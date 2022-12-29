醫生老公力撐拉埋病人投票 陳煒開到口想攞視后同天上父親分享

採訪：方騫平 攝影：譚志光 髮型：Chris Cheng @ ILCOLPO
服裝提供：MARELLA 場地提供：Amelia Hong Kong@Harbour City
入行25周年的煒哥經歷了大起大跌的一年，第6度爭視后的她，除攞埋TVB十年「老人牌」，更覓得如意郎君陳國強醫生，唯一美中不足是婚禮前夕爸爸離世，令她添上傷感。
家有白事堅持開工
煒哥坦言都想在入行25周年的特別日子得到肯定，「《回歸》入面鄧麗娟個角色令人好感動，都有好多人談論，只係時間上較輸蝕，始終都係7月播出嘅劇集。」問到「親生女」身份爭視后係咪有優勢？煒哥笑說：「如果係咁分都可以咁講嘅，我效力TVB十年，累積咗唔少觀眾支持，希望可以加分啦。」她又乘機為自己拉票，專業精神值得加分：「最難忘拍《回歸》期間爸爸病逝，但唔想影響大隊拍攝進度，要收拾心情開工，好彩一班演員都體諒我心情低落，會畀空間我。」
鮑姐演技屬世界級
叫煒哥分析視后走勢？煒哥笑說：「鮑姐屬世界級演技，佢唔使獎個個都讚好……而美儀都好勁，我分析唔到呀，始終我哋由亞視出身，都係有經驗演員，今次我哋3人演嘅戲種同角色都有好大分別，好睇大家口味，所以都係交畀觀眾決定。」她自言已盡力做宣傳拉票，希望喚醒觀眾的記憶，既然做好本份就唔好諗咁多，但信心依然會有。
承諾唔會「上岸」
煒哥坦言自己最輸蝕在港親友唔多，好彩有fans撐住：「老公都好好呀，佢自動自覺叫晒啲姑娘及相熟病人投我票，係咁幫我拉票。」她又指老公係佢忠粉：「佢好鍾意睇我啲戲，仲會不時話『老婆最好，冇得輸！』咁佢都算ok旺我嘅，我哋互旺啦。（咁咪夠晒喇！）未夠喎，我希望有實際嘅獎項，唔會辜負fans期望，做人有要求先會有進步，有獎會更加落力。」煒哥形容呢十年發生咗好多事情，成個人都唔同咗，希望能有個圓滿結局。「升呢」醫生太太嘅煒哥仲承諾唔會「上岸」，未來她只會更進一步，喺演技上昇華到另一層次。