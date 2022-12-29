醫生老公力撐拉埋病人投票 陳煒開到口想攞視后同天上父親分享

老公幫拖■煒哥老公陳醫生係佢忠粉，不斷幫老婆拉票。

泳裝拉票■煒哥喺泰國補度蜜月期間，不忘着泳裝拉票。

索爆人妻■49歲的煒哥，身材可以力敵後生女。

預先慶祝■煒哥11月慶生時，fans率先送上由老公頒發的視后獎項。

好快十年■陳煒啱啱攞咗TVB十年「老人牌」。

叫好叫座■郭晉安及陳煒主演的TVB重頭劇《回歸》，7月播出時叫好叫座。

演技出眾■在《黯黑守護者》演單親媽媽同樣獲讚。

多產女一■陳煒今年有唔少劇集出街，包括今年5月推出，跟馬德鐘合作的《雙生陌生人》。

工作行先■煒哥今年工作冇停過，拍劇以外仲會攝時間為公司做飲食節目。

送給父親■煒哥拍《回歸》期間丁父憂，她希望得到視后，跟天上爸爸分享成果。

夾擊「姐仔」■煒哥及江美儀兩個「亞視幫」夾擊TVB「姐仔」陳瀅及劉佩玥。

陳煒（煒哥）憑TVB重頭劇《回歸》鄧麗娟一角殺入《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」最後十強，以「親生女」姿態成為視后大熱，跟「影后」鮑起靜及好戲之人江美儀拗手瓜。強敵當前，煒哥未驚過，自爆有好老公幫拖，搵埋診所姑娘及相熟病人瘋狂投票，實行撐硬老婆，後援會溫馨又強大，煒哥未企上頒獎台已甜到入心。採訪：方騫平 攝影：譚志光 髮型：Chris Cheng @ ILCOLPO服裝提供：MARELLA 場地提供：Amelia Hong Kong@Harbour City入行25周年的煒哥經歷了大起大跌的一年，第6度爭視后的她，除攞埋TVB十年「老人牌」，更覓得如意郎君陳國強醫生，唯一美中不足是婚禮前夕爸爸離世，令她添上傷感。家有白事堅持開工煒哥坦言都想在入行25周年的特別日子得到肯定，「《回歸》入面鄧麗娟個角色令人好感動，都有好多人談論，只係時間上較輸蝕，始終都係7月播出嘅劇集。」問到「親生女」身份爭視后係咪有優勢？煒哥笑說：「如果係咁分都可以咁講嘅，我效力TVB十年，累積咗唔少觀眾支持，希望可以加分啦。」她又乘機為自己拉票，專業精神值得加分：「最難忘拍《回歸》期間爸爸病逝，但唔想影響大隊拍攝進度，要收拾心情開工，好彩一班演員都體諒我心情低落，會畀空間我。」鮑姐演技屬世界級叫煒哥分析視后走勢？煒哥笑說：「鮑姐屬世界級演技，佢唔使獎個個都讚好……而美儀都好勁，我分析唔到呀，始終我哋由亞視出身，都係有經驗演員，今次我哋3人演嘅戲種同角色都有好大分別，好睇大家口味，所以都係交畀觀眾決定。」她自言已盡力做宣傳拉票，希望喚醒觀眾的記憶，既然做好本份就唔好諗咁多，但信心依然會有。承諾唔會「上岸」煒哥坦言自己最輸蝕在港親友唔多，好彩有fans撐住：「老公都好好呀，佢自動自覺叫晒啲姑娘及相熟病人投我票，係咁幫我拉票。」她又指老公係佢忠粉：「佢好鍾意睇我啲戲，仲會不時話『老婆最好，冇得輸！』咁佢都算ok旺我嘅，我哋互旺啦。（咁咪夠晒喇！）未夠喎，我希望有實際嘅獎項，唔會辜負fans期望，做人有要求先會有進步，有獎會更加落力。」煒哥形容呢十年發生咗好多事情，成個人都唔同咗，希望能有個圓滿結局。「升呢」醫生太太嘅煒哥仲承諾唔會「上岸」，未來她只會更進一步，喺演技上昇華到另一層次。