任睇No.1
  • 12º
  • 72%
  • 2022年12月30日 星期五
熱門： 通關世界盃2022綠置居工展會港鐵

日報新聞 > 娛樂

升呢做老闆娘 向海嵐瞓身拍廣告

2022-12-30 列印
■向海嵐keep fit拍廣告，展現不一樣性感。
Previous Next

凍齡有術的向海嵐（Anne）早前入股保健產品，由代言人「升呢」兼任老闆娘；日前，Anne以一襲低胸長裙為產品拍廣告，其間更度身訂造多個拗腰、曲腿等高難度「甫士」，展現「不一樣」的性感優雅。

廣告中，Anne盡顯性感高貴，為以最佳狀態示人，花了三星期keep fit，她謂：「之前過咗自己生日月，再加上有好朋友外國返嚟，差不多連續兩個月不停咁食，短短時間重咗8磅。」為了拍攝，她努力keep咗三星期，食少啲嘢兼勤做運動。提到「升呢」做老闆娘，Anne直言不時要計成本及效益，坦言有壓力。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd