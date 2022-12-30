確診張敬軒勇奪3大獎 MIRROR掃9獎威盡勁爆頒獎禮

■COLLAR只得五位成員現身攞獎。

■因確診缺席頒獎禮的張敬軒，摘下年度歌手等三項大獎。資料圖片

■ERROR多謝粉絲支持他們四隻樂壇企鵝。

■After Class獲頒「勁爆新人」。

■林家謙憑《某種老朋友》獲得「勁爆歌曲」。

■鄭欣宜成為「勁爆女歌手」。

《新城勁爆頒獎禮2022》昨晚頒發63個音樂獎項，日前舉行演唱會期間確診的張敬軒缺席頒獎禮，仍獨攬「勁爆年度歌手」、「勁爆演繹大獎」及「勁爆播放指數歌曲」《賽勒斯的愛》三大獎，成為大贏家！MIRROR在三名成員缺陣下，分別以團體及個人橫掃「勁爆組合」、「勁爆人氣偶像」等九個獎，仍未能現身的姜濤捧走「勁爆男歌手」。昨晚開場時歌手在台上影大合照，MIRROR有三名成員缺席，包括養傷中的姜濤，Alton和Tiger也因身體不適沒有露面，當九子上台時全場歡呼尖叫。他們的師妹COLLAR也只有五個成員Gao、Winka、Day、Sumling與Marf現身。至於早前缺席記者會的陳蕾、MC張天賦、洪嘉豪等華納歌手昨晚同樣沒出現。COLLAR勇奪新人獎僅得九子出席的MIRROR昨晚大豐收，除了「勁爆組合」，姜濤更奪「勁爆男歌手」，柳應廷（Jer）、江𤒹生（AK）及呂爵安（Edan）獲「勁爆人氣偶像」，盧瀚霆（Anson Lo）奪「勁爆我撐歌手」，陳卓賢（Ian）獲「勁爆唱作人」，今年出個人單曲的李駿傑（Jeremy）獲「勁爆我撐新人」，還有團歌《Innerspace》獲「勁爆我撐歌曲」，他們以團體及個人名義共掃九個獎。而同門ERROR同奪「勁爆組合」，ERROR成員保錡和師妹女團COLLAR齊奪新人獎，所屬公司大國文化共得12個獎。勁爆大贏家則屬張敬軒，雖然軒仔日前確診正在隔離，仍獨攬三大獎包括年度歌手、演繹大獎，並憑歌曲《賽勒斯的愛》獲「勁爆播放指數歌曲」。同門泳兒奪「勁爆女歌手」，同時憑《早上37.2度》獲「勁爆歌曲」，連同師弟黃明德、黎展峯的「勁爆新人」獎，為英皇勇奪八個獎。《聲夢》學員獲五個獎而《聲夢》學員分別獲五個獎，炎明熹獨得兩個獎，包括「勁爆突破歌手」及「勁爆歌曲」《焰》，以團體姿態AFTER CLASS獲「勁爆新人」的鍾柔美再以個人名義多獲一個「勁爆新人」，姚焯菲《#BFF》和JW王灝兒《FF》同獲「勁爆新媒體歌曲」，JW更奪得「勁爆女歌手」，所屬公司TVB Music group共攞七個獎。寰亞旗下歌手也奪七個獎，包括馮允謙、鄭欣宜獲「勁爆男、女歌手」及「勁爆歌曲」兩個獎，陳健安的「勁爆音樂製作」、雲浩影的「勁爆新人」，還有ANSONBEAN《RISE》的「勁爆跳舞歌曲」。《新城勁爆頒獎禮2022》部份得獎名單勁爆歌曲：《我地》 鄭欣宜《給缺席的人唱首歌》 馮允謙《有我》 陳柏宇 《沒有人可以為你的幸福負責》 許廷鏗《某種老朋友》 林家謙《早上37.2度》 泳兒《難道我還未夠難》 葉巧琳《焰》 炎明熹《我以為》 曾比特《一個傻瓜一個啞》 陳葦璇勁爆播放指數歌曲：《賽勒斯的愛》 張敬軒勁爆年度歌手：張敬軒勁爆演繹大獎：張敬軒勁爆我撐新人：李駿傑勁爆我撐歌手：盧瀚霆勁爆我撐歌曲：《Innerspace》 MIRROR勁爆人氣偶像：柳應廷/ 江𤒹生/ 呂爵安勁爆作曲：《難道我還未夠難》 林奕匡勁爆填詞：《我地》 黃偉文勁爆編曲：《Good Vibes Only》 JNYBeatz勁爆監製：《二損一》 T-Ma勁爆專輯：《The Fight Goes On》 陳柏宇勁爆獨立音樂人：許廷鏗勁爆男歌手：林家謙/ 馮允謙/ 姜濤勁爆女歌手：鄭欣宜/ 泳兒/ 王灝兒勁爆樂隊：ONE PROMISE勁爆組合：MIRROR /ERROR/ P1X3L勁爆唱作人：陳卓賢/ 黄妍勁爆新人：After Class/ COLLAR/ Lolly Talk/ 余宗遙/ 吳保錡/ 吳啟洋/ 張蔓莎/ 陳宗澤/ 雲浩影/ 黃明德/ 黎展峯/ 鍾柔美