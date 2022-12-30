蔣祖曼靠飲水谷眼淚 朱敏瀚恨唱劇集主題曲

■朱朱（左）叫一向少眼淚的蔣祖曼多飲水。

■《輕‧功》的藝員分兩組挑戰攀石考驗。

朱晨麗（朱朱）、蔣祖曼、朱敏瀚及龔慈恩等出席無線劇集《輕‧功》宣傳活動，劇中藝員分兩組挑戰攀石考驗。蔣祖曼在劇中的感情戲獲好評，她表示最近的戲份情緒起伏較大，好緊張自己的表現，對手幫她好多，最初拍喊戲都有困難，事關她一向少眼淚，經不斷鑽研及主動問身邊的演員，試盡所有方法果然有效；而好姊妹朱朱與蔣祖曼分享心得，就是多飲水。朱敏翰讀小學曾接觸攀石運動，現時對足球充滿熱誠。早前他趁空檔，到英國看「C朗」在曼聯最後一場比賽，他在球場感動到喊，可說是圓滿人生一頁，所以有甚麼想做的事要盡快做。問他有甚麼想做？他直言想唱劇集主題曲，之前周嘉洛及陳瀅唱劇集歌曲有JW（王灝兒）提點，JW答應他，若他有機會錄歌會幫手。