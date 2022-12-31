至於陳庭欣早前富貴男友Benny生日時，高調在社交網中晒兩人拖手合照，被指力證兩人情未變，她指只有大時大節才會貼相。問到Toby何時與男友拉埋天窗？她笑指，結婚要順其自然，又謂沒有刻意計劃，長輩亦沒有催促，她覺得擺酒好攰，所以不介意旅行結婚。
李佳芯自爆食滯咗 陳庭欣不介意旅行結婚
至於陳庭欣早前富貴男友Benny生日時，高調在社交網中晒兩人拖手合照，被指力證兩人情未變，她指只有大時大節才會貼相。問到Toby何時與男友拉埋天窗？她笑指，結婚要順其自然，又謂沒有刻意計劃，長輩亦沒有催促，她覺得擺酒好攰，所以不介意旅行結婚。
酒吧業料除夕生意額再增2成 維港兩岸跨年倒數煙火迎2023
今天是除夕，適逢社交距離措施大鬆綁，勢吸引大批市民外出慶祝，街道人流料較平安夜逾二十萬人更多，警方已準備封路安排。旅發局將舉辦「香港跨年倒數」活動，在維港上空展現一場多媒體煙火匯演，與市民共度除夕。酒...
2022-12-31
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中國公司有份承建工程龐大 孟加拉首條地鐵線開通
中國公司有份承建的孟加拉第一條地鐵線正式開通，全長約二十公里的六號地鐵線，日後還會延長，貫穿首都達卡。孟加拉總理哈西娜主持通車儀式，她指地鐵開通是孟加拉發展的一個里程碑，將極大紓緩達卡的交通擠塞，令居...
2022-12-30
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援助烏克蘭449億美元 拜登簽署聯邦支出法案
美國總統拜登周四簽署一萬七千億美元的聯邦開支法案，為聯邦政府提供未來一年的經費，包括約八千五百八十億美元國防支出，以及因應烏克蘭局勢提供四百四十九億美元緊急援助，同時向台灣提供二十億美元的軍事融資貸款...
2022-12-31
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大埔比華利山別墅海景屋靚裝
大埔著名海景洋房屋苑大埔比華利山別墅，沿吐露港而建，近距離接觸大自然環境，使人心馳神往。是次帶大家參觀位於屋苑翠樺道之上的3房1套洋房，實用面積2475方呎，裝潢典雅，附500方呎花園，坐擁遼闊海景。...
2022-12-31
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恒指全年挫3616點 金沙膺藍籌股王
港股2022年最後一個交易日造好，曾大漲332點，惟其後未企穩2萬點關，最終收升40點報19781點，大市成交額縮至870億元。恒指本周累升188點，連升2周，本月累升1184點；全年累跌3616點。...
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菲爾科頓蓄勢待發 大除夕食糖
曼城在英超暫時落後榜首的阿仙奴五分，今晚聯賽主場迎擊愛華頓，實在不容有失。適逢藍月三叉㦸兵力雄厚，每個位置都起碼有兩人可供調動，其中任左翼的菲爾科頓在周三鬥列斯聯，得以後備上陣保留體力，今戰猛虎出柙，...
2022-12-31
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入行20年曾冇錢交租要老竇接濟 姜文杰自覺一事無成丟秦沛架
42歲姜文杰（Benji） 跟李璨琛及導演鍾盛遠成立製作公司秀酷，首度跟ViuTV合製以情緒病為題劇集《心靈師》。Benji作為劇集主創，更身兼音樂總監及動畫監督，但所演的「姜醫生」仍要靠castin...
2022-12-31
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KellyChu - 捉緊秋天的尾巴 濕地公園賞紅葉｜Executive日記
年近歲晚，天水圍濕地公園秋色滿溢，行喺名為「演替之路」嘅水上木板步道，就見到一片片紅色波瀾，同時湖水倒影住橙黃橘綠色嘅落羽松，一時間真係好似去咗北美，大家仲唔快啲趁住周末，去賞紅葉，捉緊「秋天的尾巴」...
2022-12-31
- KellyChu - 美心推賀年食品 同大家歡賀新年｜Executive日記
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仲達 - 勇進齊心進步可勝｜頭號目標
筆者常告誡自己不要太容易被一些下游馬房的戰馬吸引，雖然此類馬會偏好分，但馬房成績低沉總有其原因，長追得不償失。然而，何良馬房上季雖經歷了不達標的挫折，但今季明顯反彈，而最值得讚揚是鬥志極佳，捧其戰馬根...
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