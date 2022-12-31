李佳芯自爆食滯咗 陳庭欣不介意旅行結婚

■陳庭欣指，沒有刻意計劃婚事。

李佳芯（Ali）、吳偉豪、陳庭欣（Toby）及張國強等昨日出席無線劇集《有種好男人》宣傳活動，活動上Ali被安排與劇中阿仔吳偉豪一起做健身運動。對於首次演阿媽，Ali笑指自己接受唔到。提到她玩遊戲時感覺很輕盈，體重110磅的Ali就自爆在聖誕節食滯咗：「平時食得好清淡，食多咗肉同食咗糯米飯，搞到噚晚瞓得好差。」至於陳庭欣早前富貴男友Benny生日時，高調在社交網中晒兩人拖手合照，被指力證兩人情未變，她指只有大時大節才會貼相。問到Toby何時與男友拉埋天窗？她笑指，結婚要順其自然，又謂沒有刻意計劃，長輩亦沒有催促，她覺得擺酒好攰，所以不介意旅行結婚。