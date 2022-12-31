魏浚笙單曲MV 陳漢娜演女友有壓力

魏浚笙（Jeffrey）早前宣佈正式加入樂壇，成為2023年第一位樂壇男新人，首支個人單曲《第一個迷》正式派台，用盡人情卡邀請到星級填詞人黃偉文、林奕匡及Edward Chan合力打造，更請到新世代女演員陳漢娜（Hanna）擔任MV女主角演情侶。



Jeffrey指，這兩、三年的疫情大家都過得不容易，MV是給所有人的情書，希望透過新歌可帶出溫暖感覺給觀眾。Hanna表示要做Jeffrey的女友有一點壓力：「今次要投入做他的女朋友，我在MV中要做一個物質主義的女仔，亦不懂體諒男友，所以都有點心理壓力，好彩我們最後都是happy ending。」