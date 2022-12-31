入行20年曾冇錢交租要老竇接濟 姜文杰自覺一事無成丟秦沛架

■《心靈師》中，Benji演的精神科醫生「姜耀宗」，分為三個不同階段，亦有三個不同的造型。

■Benji一直很想做出成績畀秦沛睇，但反而更要爸爸經濟上支持。

■2010年，以「Benji and Lesley」身份在新城頒獎禮奪得「勁爆新人王（創作組合）」，個獎一直放在爸爸家。

■2月拍《心靈師》時，Benji跟模特兒李泳淇結婚，他也想早日讓爸爸抱孫，但坦承經濟有壓力。

■港視未能發牌，Benji跟姜麗文拍《童話戀曲201314》因壓力大現鬼剃頭。

■劇集中的動畫，以多種方式呈現，有整段戲或如圖中加上畫面。

■Benji從來冇懷疑過自己能力及才華，可惜一直未有機會好好發揮。

■當年是港視藝人的Benji，得知未能發牌，曾在網上發表不滿感受。

■Benji親自借用多位獨立音樂人作品，用作劇集片尾曲。

42歲姜文杰（Benji） 跟李璨琛及導演鍾盛遠成立製作公司秀酷，首度跟ViuTV合製以情緒病為題劇集《心靈師》。Benji作為劇集主創，更身兼音樂總監及動畫監督，但所演的「姜醫生」仍要靠casting爭取。自稱是圈中隱形人及星三代的他，承認入行20年未做出成績，亦內疚經濟上不時要秦沛接濟，更擔心一事無成令爸爸丟架，希望未來有所成就，能令爸爸感自豪。採訪：杜杜 髮型：KennyYeung@Myth Hair Studio化妝：Rain Lee 服裝：Club Monaco 場地：PHENOMENON WINE·DINE入行20年，《心靈師》竟是Benji首部電視劇，令他相當期待，「香港電視年代有拍《導火新聞線》、《童話戀曲201314》，但冇喺電視播過。」而身為《心靈師》主創之一，他自爆劇中角色得來不易，「我好慚愧，或者我係隱形藝人，好多人唔知我係邊個，呢個角色係我度身訂造，寫咗幾頁紙畀導演鍾盛遠去創作，竟然喺開拍前，有人同我講都要拍片casting，身邊嘅人覺得奇怪，你會唔會hard feeling㗎？認真啲係好事，我好認真去拍片，去爭取返呢個角色，先至完成到20年第一套電視劇集嘅夢想。」史上首次每集片尾曲都唔同Benji今次兼任劇集音樂總監及動畫監督，「我哋係香港有史以嚟第一套劇，每集片尾曲有唔同嘅歌，我打咗好多電話，簽咗好多合同，同好多獨立音樂人借咗啲歌返嚟，每個都係一蚊都冇收，個個都係義氣上支持我，譬如第一集單元主角細貓（應智越），劇入面佢唔係好睬佢阿媽，佢有首歌叫《努力的孩子》，我放喺片尾支持佢，又可以幫到個劇。另外，配樂我搵咗曹震豪合作，寫咗2、30首原創歌，淨係用鋼琴再專登搵一啲令人不安嘅聲效反映情緒。」劇集以情緒病為主題，Benji覺得更適合加入天馬行空元素，於是向導演提議搵來畫家、插畫師及紋身師等，組成10多人的團隊，畫上幾千幅畫作，再親自以土炮方式製成動畫，「我拎去後期公司佢哋差啲唔識點幫我，只係重複問啲畫點得嚟？邊個做啲動畫？我話叫人哋畫，再搵咗5、6個免費程式自己喺屋企做，佢哋都呆咗話『吓！你知唔知我哋呢啲要收百幾萬做㗎』，我話冇budget，但套劇我有份嘛！」多次經歷情緒困擾現鬼剃頭香港生活壓力大，Benji認為有很多人本身已有情緒問題，加上3年疫情令問題加劇，希望劇集能令外界正視問題，亦提醒大家多點關懷身邊人。而他承認多年來也經歷過數次情緒困擾，最難受一次要算香港電視未能發牌，他跟妹妹姜麗文齊出現壓力禿（俗稱鬼剃頭），「我個頭有8個大窿，阿妹就有一個，嗰時我哋冇攞出嚟講，唔想人哋可憐，拍歌舞劇《童話戀曲201314》要又唱又跳，阿妹要剪佢啲頭髮畀髮型師，再將頭髮搓成個波，貼喺我哋禿嘅位。」Benji入行時滿腹理想，完全冇諗過會成為隱形藝人，就算未去到大紅大紫也至少搵到食，「我從來冇懷疑自己嘅才華同能力，但原來好多嘢唔係嗰回事，如果香港有多幾個電視台，如果唔係有疫情出現，我唔相信我今日會搞成咁，我老竇係一個唔交際應酬、唔搞新聞嘅演員，都可以養活到家人，我冇諗過我唔得！我好似剪咗翼嘅雀仔，冇平台同空間畀我發揮，覺得自己完全冇價值，好似食嘢冇味覺咁，情緒去到好危險嘅位。」以前唔稀罕現想攞獎送父親Benji作為星三代，較一般藝人壓力更大，最怕一事無成令爸爸秦沛丟架，「佢咁辛苦供書教學，令到個仔揸住大學學位，但竟然做返娛樂圈，仲要當年所有人都叫我唔好入行，包括古天樂，佢哋叫我唔好嘥時間，性格咁乖唔啱做呢行，果然o依家大家見到真係唔係咁好發展，但係我唔可能放棄自己，我最驚唔係姜文杰唔得，係秦沛個仔唔得！」另外，Benji最內疚要老人家接濟，「老竇好錫我，有時見到我銀行冇錢，會自動過少少錢畀我頂住，因為連租都交唔到，好似做完『Benji and Lesley』，同埋做完《反黑》嗰排都清咗袋，當畀唔到錢爸爸嘅時候，只可以畀我嘅成就佢，初入行我係好怕同爸爸拉埋，但係去到呢個年代，我好想大家知佢係個幾好嘅父親，幾支持我，我舊時成日話唔稀罕獎項只重視口碑，我o依家都必須追尋呢個夢想，佢睇到獎會覺得我成功，呢個係我最想做嘅嘢。」