被強塞變形美食 ﻿陳自瑤：睇吓黃翠如幾變態﻿﻿﻿

■陳自瑤被硬塞四方卷，大叫黃翠如變態。

■黃翠如包的五香卷竟是四方形。

■左起：區永權、蕭正楠及伍仲衡在節目中互窒。

■第一集嘉賓黎諾懿與陳敏之跟名廚學煮賀年菜。

■每集嘉賓會介紹主題菜地方的傳統賀年食品。

一連六集的《做節必食18道菜》，由昨晚起一連兩個星期逢周一至周三晚上十點半翡翠台播出。節目除有三位星廚黃亞保（保哥）、蕭秀香（三姐）及祈積奇（Jacques）助陣外，還有不少嘉賓藝人走入廚房重地向餐館主廚「偷師」。本周先上場的三組藝人，包括陳敏之+黎諾懿、蕭正楠＋區永權+伍仲衡、黃翠如+陳自瑤，各人品嚐潮州、順德＋客家，以及福建三大地方的新春名菜，由於三組藝人均是老友鬼鬼，故氣氛熱鬧喜慶，切合新年主題。三個組合之中，以第二集的蕭正楠、區永權及伍仲衡最為搗蛋。當三人品嚐煎魚嘴時，伍仲衡在區永權「誤導」下說出：「人嘴我日日都錫㗎啦。」迅即惹來區永權及蕭公子踩台：「新春佳節，冇人有興趣聽呢啲嘢！」該集另一亮點是蕭正楠即席跟大師傅學煎魚嘴，所有問題例不虛發，足見有一定烹飪常識；而他煎起魚嘴時，賣相亦金黃可口，令平時慣性柴台的「臭口二人組」區永權及伍仲衡亦忍不住讚好味。Yoyo煮佛跳牆好開心至於在第三集亮相的蕭太黃翠如（Priscilla），其「地獄廚神」寶座繼續穩如泰山，當與好友陳自瑤（Yoyo）學做福建五香卷時，翠如竟將圓柱體包成「正方大餅」，外觀相當趕客；搞笑的是不甘心的翠如，竟將失敗的作品硬塞落Yoyo口中，嚇得Yoyo喊驚謂：「睇吓黃翠如幾變態！」曾自命「最鍾意美食」的Yoyo，當得悉有機會品嚐到人生第一道佛跳牆時，不但盛裝打扮會美食，試煮期間更不停將望落好味的材料放落自己的專屬燉盅。Yoyo事後勁搞笑解釋為何身為福建人，卻未有品嚐過當地馳名的佛跳牆：「因為我好慳，佛跳牆好貴我唔捨得食呀！」起動前又坦言「口水已流到落心口」。