由「最喜愛女歌手」欣宜到陳山聰

■陳山聰在《今宵2》的演出好有深度。

■《痞子殿下》的陳瀅與周嘉洛是後起之秀。

■《下流上車族》的林敏驄與他之前的搞笑形象好唔同。

像往年一樣，商台的叱咤頒獎典禮前晚舉行完畢，欣宜贏得「我最喜愛女歌手」獎。欣宜由唱功到舞台上一舉手一投足，都展現天后風範，實至名歸。筆者之所以提到欣宜，是因為緊接而來的頒獎盛事，就輪到本星期日（1月8日）無線舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》。今年的視帝角逐，比往年來得緊湊。街外吹風將會是《今宵大廈2》的陳山聰同《下流上車族》的林敏驄之爭。姑勿論是否有人視獎座已是囊中物，筆者獨好《今宵2》的陳山聰。之前所以提到欣宜，因為覺得她跟陳山聰一路走來的路都頗相似。記得欣宜以肥姐女兒之名出道，一直在負評中成長。今日的成功，比一般藝人付出多何止百倍的努力，是捱出來的。視帝之爭需看客觀因素觀乎陳山聰以歌手身份投身電視圈，說老實起先他的觀眾緣確實欠奉，總之做甚麼都不討好。有人會選擇放棄，但他依然默默耕耘，不計較付出，近年終於捱到入屋，到近日《超能使者》的高勇角色，至今仍為人津津樂道。單靠情當然不足以攞獎，所以不妨論戲，他在《今宵2》的演出堪稱一絕。劇中一人分飾多角，在不斷扭曲的時空，作截然不同的演繹，由精神病人到咖啡師Maurice甚至Joey，每步都在他計數之內，演出精準且游刃有餘。角色的餘韻令人回味，絕對值得一座視帝獎。有人會覺得，難得認真的林敏驄，他主演的《下流》最高收視27.3點，贏獎似乎「合情合理」？如果以此為邏輯，麻煩以後視帝獎，應正名為「最高收視男主角」獎。連帶打後電影頒獎禮，都用票房記錄定輸贏。假如獎項以這類割禾青式的口碑判定，而忽略其他客觀要素，會失去其真實意義。何況筆者深信，收視的成就非靠一人之力，亦有賴無線這塊金漆招牌加持。至於今年視后，相信陳瀅機會最大，她在《痞子殿下》的「暴力女」演出，確實出色。提名名單多元化另外，今年無線最後十強入圍名單，驟眼看似平平無奇，其實隱含微言大義。因為只要細心一看，就見到無線在主席許濤同總經理曾志偉等一班高層銳意革新後的成果。單睇「最佳男主角」、「最受歡迎電視男主角」同「最受歡迎電視女主角」等提名，見到一班後起之秀的名字，計有丁子朗、周嘉洛、朱敏瀚、何廣沛、陳嘉慧同郭柏妍等；而在「最佳劇集」的劇種亦趨多元化，有燒腦的《今宵2》、有古裝喜劇的《痞子》、有奇幻愛情的《愛上我的衰神》、有集體回憶的《回歸》、有反映時弊的《下流》等，入圍名單兌現了無線節目多樣化同年輕化的承諾。不但是翡翠台，J2（82台）自從去年6月「再出世」之後，大刀闊斧洗脫「重播台」、「賽馬台」的謔稱，短短半年的改革，在頒獎禮終於初見成效。男女配對的《CP訓練營》同打破港姐是花瓶的《港女野人》，打入「最佳綜藝節目」十強，連帶《港女》的陳若思、廖慧儀、何泳芍同胡美貽，亦入圍「最受歡迎電視拍檔」，一早已經話J2這隻潛力股買得過，現在入貨都未遲。作者：劉星予