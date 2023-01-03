突在台上跪低嚇親MIRROR隊友 姜濤脹爆現身認唔敢上磅

■MIRROR在叱咤連奪八個獎項，成績優異。

■Jeremy（中）奪「生力軍男歌手」金獎，豪言請隊友任食。

■欣宜冧莊兩大獎，她在台上感動到喊。

■泳兒真空上陣，笑言男友買定維他命給她，怕她冷親。

■COLLAR齊人重踏舞台，好多粉絲嗌感動。

■ERROR笑言冇獎攞，仲要被鞭屍。

《2022年度叱咤樂壇頒獎典禮》前晚圓滿結束，MIRROR首奪組合金獎，及冧莊觀眾票選的「我最喜愛的組合」獎，連同成員個人獎項合共奪得八個獎項。腳傷未瘉的姜濤脹爆現身，他坦言現在不敢上磅，問到公司有否下減肥令？他稱一直都有，但一眾隊友則笑說：「香港已經沒有人能控制到姜濤。」由於MIRROR隊長Lokman因確診未能現身，副隊長Anson Kong（AK）表示，雖然未能齊人出席，但見到Ian（陳卓賢）和Jeremy（李駿傑）能得獎好開心，他笑言：「阿Jer都攞金獎，我以後生仔都要叫阿Jer。」奪得「生力軍男歌手」金獎的Jeremy稱在台上很緊張而忘記了多謝很多人，問他是否包辦MIRROR慶功宴？Jeremy豪氣說：「任食！」Ian則在叱咤頒獎台作出零的突破，奪得「唱作人銅獎」，更拿下「叱咤十大歌曲獎」第七位，Ian感到很開心，因為由推出第一首個人歌曲直至今年，大家終於知道Ian是一個唱作人。AK好感動COLLAR合體姜濤亦奪得兩獎，包括《作品的說話》連續三年攞「我最喜愛的歌曲」獎，有不少人仍關心他的腳傷，隊友們笑指被姜濤在台上演唱時突然跪下而嚇親，姜濤透露現時其實未能跳舞，希望主診醫生不要看電視，怕會激嬲他。至於身形被指暴脹？姜濤也承認是胖了，雖然未到高峰期，但現時都不敢上磅。問到公司可有下減肥令？他稱一直都有，隊友立即笑說：「香港已經沒有人能控制到姜濤。」同門師妹COLLAR終於齊人重踏舞台，AK表示在後台見到So Ching，但未有時間交流，看到COLLAR再次以八人姿態上台感到很開心和感動，談到阿MO（李啟言）近日康復進度良好，問MIRROR成員可會與他聯絡？AK表示，知道這消息後已向公司提出去探阿Mo，但礙於疫情醫院有探訪限額，他說：「公司說會幫我們安排，但一定要先問了阿Mo的意願，（會否考慮以視像形式？）有，但不清楚阿Mo每日的治療和作息時間。」ERROR自稱樂壇四大觀音ERROR在頒獎禮上空手而回，肥仔受訪時抵死地說：「有沒有嘉賓似我們這樣，無獎攞還要給大家鞭屍。」阿Dee卻認為這是好事，因早前講曾誇下海口，攞組合獎193要裸跑，現在不用了。他們又笑言：「我們可攞我最喜愛動物獎，我們似企鵝在台下排排坐，又或者可以是樂壇四大觀音或四大佛祖，因為都是長期齋坐。」鄭欣宜冧莊「我最喜愛的女歌手」獎及「女歌手金獎」兩大獎項，欣宜坦言好多謝大家的支持和投票，她又在台上宣佈3月在紅館開演唱會。入行十七年的泳兒首度奪得「女歌手銀獎」，實現零的突破，問她是否預料到有佳績才作低胸性感打扮？泳兒稱，不管能否得獎，都會盛裝到場，還透露這次是真空上陣沒有加工，否則會太誇張。