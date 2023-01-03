Cloud表演失準淚灑後台

雲浩影（Cloud）奪得「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎，她透露其實之前已經幻想過這件事，只是現在才敢講出口。接連在兩大頒獎禮上皆捧獎，問她可有信心完成今年新人獎大滿貫？Cloud稱真的不知道，因不知道有大滿貫這回事，不過都可以幻想一下。



不過，Cloud因在得獎後的演唱環節中表現不好，返回後台便哭了出來，她說：「我覺得對不起上上下下的人，也對不起金獎這個對我來說是很神聖的，所以對自己有點失望。」問到男友會否給予獎勵？她表示不用了，更沒想過得獎後以結婚慶祝。