MC台上搵林家謙寫歌

林家謙成為叱咤男歌手大贏家，分別拿下「至尊唱片大獎」、「男歌手金獎」、「唱作人金獎」及「至尊歌曲大獎」四大獎項。問到今年成為大贏家是否預計之內？林家謙坦言有看過預測賽果的報道，所以早已做定心理準備，無論得獎與否，都不想重蹈第一年在沒準備下上頒獎禮舞台的覆轍。



早前外界曾猜測張天賦（MC）有機會與林家謙競逐男歌手金獎，結果MC只拿到銅獎，受訪時，MC表示沒有失望，「能攞到超過一個獎是意料之外的事，因為之前公司有跟我談論過播放率情況，知道歌曲獎能入十大，所以能拿到男歌手獎是意料之外。」MC又透露在台上靜靜地問林家謙要歌，他說：「他說只要不催他便可，我當然冇問題，讓他慢慢來。」