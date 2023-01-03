早前外界曾猜測張天賦（MC）有機會與林家謙競逐男歌手金獎，結果MC只拿到銅獎，受訪時，MC表示沒有失望，「能攞到超過一個獎是意料之外的事，因為之前公司有跟我談論過播放率情況，知道歌曲獎能入十大，所以能拿到男歌手獎是意料之外。」MC又透露在台上靜靜地問林家謙要歌，他說：「他說只要不催他便可，我當然冇問題，讓他慢慢來。」
MC台上搵林家謙寫歌
早前外界曾猜測張天賦（MC）有機會與林家謙競逐男歌手金獎，結果MC只拿到銅獎，受訪時，MC表示沒有失望，「能攞到超過一個獎是意料之外的事，因為之前公司有跟我談論過播放率情況，知道歌曲獎能入十大，所以能拿到男歌手獎是意料之外。」MC又透露在台上靜靜地問林家謙要歌，他說：「他說只要不催他便可，我當然冇問題，讓他慢慢來。」
通關或迎來內地客搶藥潮 紛申開業藥房再現商機
通關在即，內地疫情未退，一旦內地客重來，料他們將搜購退燒、抗流感等藥物，或觸發新一輪搶藥潮。過去三年陷入低潮的藥房業，近日呈起死回生之勢。有地產代理稱，上水、元朗、尖沙咀空舖的查詢數字回升。藥房業人士...
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日首發現中方無人機沖繩出現
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澳兩直升機相撞4死3重傷
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ONE INNOVALE長假期售16伙
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2023觀望氣氛仍濃 港股今或輕微低開
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「紐阿」新年狹路相逢 中場大激鬥
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突在台上跪低嚇親MIRROR隊友 姜濤脹爆現身認唔敢上磅
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辛正兒 - 沉著對應通關挑戰｜社論
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2023-01-03
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仲達 - 勝利才子贏馬賀新年｜頭號目標
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