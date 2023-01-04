■劇集《鐵探》中Joman為咗個粉紅色髮型染髮26次，更被黑社會大佬當眾掌摑及侮辱。

■黎耀祥叮囑Joman放膽鬧佢。

■自言少眼淚嘅Joman，拍喊戲係挑戰。

■拍《輕．功》期間演員輪住生日，錄影廠不時開大食會。

■Day仔和7歲孻女相處融洽，Day仔會自動自覺教導妹妹。

■戲中Joman跟細佬朱敏瀚，有啲似同16歲繼子Day仔嘅相處。

■Joman 07年拍電影《鬼網》，以前成日等機會收入唔穩定。

37歲「獨立電影女皇」蔣祖曼（Joman）近年轉投TVB，新劇《輕．功》更首做女一，受公司力捧。Joman形容今次是考牌之作，除跟「視帝」老竇黎耀祥有唔少對手戲外，又要「扯火」鬧人，亦有喊戲，故劇集播出前令她相當緊張，「好彩算係過到關，唯獨好多人評論我太惡死。」採訪：方騫平對被指太惡死，Joman就有話要說：「其實係角色性格設定，為咗要有反差嚟凸顯個角色。原先我演繹咗個關懷版，但監製唔收貨，連祥哥及龔姐（龔慈恩）都叫我放膽大鬧，唔使咁善良，因為好多仔女就係咁㗎……」她回憶返首次「鬧爆」祥哥時，她嚇到聲到震埋，好唔慣。前輩教路好幸福不過，Joman慶幸有前輩「教路」，覺得係一件幸福嘅事，尤其自己少眼淚，拍喊戲會有難度，「我有請教祥哥點樣先可以喊到得心應手？佢好耐心教路，反過嚟安慰我，唔使咁緊張，就算佢人生經歷比我豐富幾多，諗到唔開心嘅嘢會容易喊一啲，但都要時間準備。」現實中的Joman係好媽媽及好後母，除非子女觸碰到底線，她才會嚴肅發惡，「繼子Day仔今年經已16歲，我同佢相處就似戲中『細佬』朱敏瀚咁，作為父母溝通關懷好重要，但要尊重佢想法，如果佢太聽我話就會冇咗自己，唔會有進步，我贊成智叔（廖啟智）生前同我分享嘅育兒心得，唔好標籤小朋友係曳，而係將佢定性為好動及充滿好奇心。」目前Joman事業和家庭兩兼顧，工作帶給她好大成功感，唔想畀佢停，仲想拍吓古裝劇，她表示目前收入一定好過以前，至少唔使係咁等機會。