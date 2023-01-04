否認The ONE以前女友命名 大劉首度澄清「春卷乒乓波」傳聞

■整個記者會歷時個半小時，期間大劉有求必應。

■結束後有記者提出影相，大劉亦停低表示沒問題。

■大劉稱，最唔想畀人誤會佢同呂麗君復合。資料圖片

■大劉今次幫呂麗君，係唔想影響兩個仔女。

■今次事件前，大劉有8年時間未見過呂麗君。

■現場安排大量防疫消毒用品，大劉的位置則放有茶杯及毛巾。

■大劉指，太太陳凱韻無為今次事件不開心。

■大劉指「The ONE」名稱是兒子劉鳴煒所改。

■劉鑾雄否認尖沙咀商場The ONE是以前女友命名。

劉鑾雄（大劉）早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）在銅鑼灣皇室堡，是二人情斷八年後首次現身，有人揣測二人是否舊情復熾，為此大劉早前特別以聲明，列六點作出澄清，昨日更特別召開記者會親身回應事件，除了與呂麗君有關的事情外，對不少有關於他的都市傳說，如塞春卷、掟支票等亦一一回應，又否認商場The ONE是以前女友命名。劉鑾雄名下尖沙咀商場The ONE，被指是以前女友命名，對於商場名稱被指「一生中最愛」，大劉稱「The ONE」是兒子劉鳴煒所改，他本人在任何思想、任何環境之下都無想過The ONE，並提到當年盛傳他於報章頭版刊登示愛廣告，以「The One」賀前女友生日傳聞的真相，他說：「有人畀稿交畀我秘書去跟，叫到我就做，借我秘書呃咗個老襯。」對於有傳商場意指一生中至愛？大劉即「超」了一聲，並說：「結果成功咗啦，我替佢開心呀，唔係咁易搵！（會不會幫商場改名？）梗係唔會，因為係我個仔改。」「娛樂圈不少人賤到無倫」大劉又補充：「我谷咗氣好耐，啲冤屈氣擺在心入面好多年，所以澄清係不想再畀人造謠是非，啲人唔抵得我，搵得少少錢又多女友。娛樂圈鬼同魔就多！但我做人有道德底線。」問到可有緋聞女友是值得一讚？大劉稱：「娛樂圈？I am sorry，無，絕對絕對無！即係同我有緋聞嗰啲。」被問到有無照顧前女友？劉鑾雄說：「唔識答這個問題，有啲助養，但不是全部，值得的話就會做，2、3年前匯了筆錢，是天文數字，比53年前的女友，呢啲咪值得照顧。有啲無良心，有人賤到無倫，娛樂圈不少，之前有前女友，兩姊妹冒我簽名申請油卡，畀會計發現，是刑事，但我無報警，因為只是萬幾元數目。」另外，劉鑾雄在記者會上提及不少有關他的都市傳說，最經典莫過於「塞春卷」，「之前啲人話我塞春卷，我無做過，諗都絕子絕孫，把口喺人哋度，話塞春卷呀、乒乓波、網球，遲啲話我鍾意畀人塞O添，之前不澄清，係怕蟻多摟死象。」並提到有日看電視，被影射與某人去旅行，在飛機鬧到對方喊之餘，仲用支票掟佢塊面，他說：「識我的人都知我不帶支票，因為我簽名核突……這30幾年好多嘢忍得好辛苦，有啲仲繼續忍落去。」